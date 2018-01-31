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С 13 по 15 декабря ожидается мощный метеорный дождь

31.01.2018 Части света   Нет комментариев

С 13 по 15 декабря ожидается мощный метеорный дождь

С 13 по 15 декабря должен пройти последний в этом
году, однако наиболее зрелищный и мощный метеорный дождь. Полюбоваться
небесным событием смогут все жители планеты, так как «звёздный дождь»
пройдет сразу на двух полушариях Земли.

:

Учёные сообщили, что последний в этом году
метеорный поток Геминиды отличается от других своей яркостью и числом
метеоров. Отметим, что несколько лет назад учёные обнаружили, что по
своей интенсивности метеорный поток Гемениды в несколько раз превысил
знаменитый «звёздный дождь» из созвездия Персея, который ежегодно
проходит в конце августа.

Детально рассмотреть красоту «звёздного дождя»
можно вдали от городских огней, лучше всего наблюдать за событием в
ясную погоду на открытой местности.

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Метки:  декабря, метеорный, мощный, Ожидается

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