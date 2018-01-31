С 13 по 15 декабря ожидается мощный метеорный дождь

Учёные сообщили, что последний в этом году

метеорный поток Геминиды отличается от других своей яркостью и числом

метеоров. Отметим, что несколько лет назад учёные обнаружили, что по

своей интенсивности метеорный поток Гемениды в несколько раз превысил

знаменитый «звёздный дождь» из созвездия Персея, который ежегодно

проходит в конце августа.

Детально рассмотреть красоту «звёздного дождя»

можно вдали от городских огней, лучше всего наблюдать за событием в

ясную погоду на открытой местности.