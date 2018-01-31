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Масса Марса могла бы быть в 2 раза больше земной

31.01.2018 Части света   Нет комментариев

Масса Марса могла бы быть в 2 раза больше земной

Марс может обвинить Юпитер в своем небольшом размере. Последние исследования показали, что Красная Планета могла быть намного больше, если бы силы гравитации не воздействовали на нее в значительной мере во время ее формирования. 
Существующие модели формирования нашей Солнечной системы предлагают, что Марс мог бы быть в 1,5-2 раза больше нашей планеты по массе. Вместо этого сегодня он превышает массу Земли совсем чуть-чуть. 
Ученые решили вернуться к старой теории, которая могла бы объяснить, почему и как гравитация Юпитера не позволила Марсу набрать большую массу.
Газовые гиганты сформировались, аккумулируя газ от протопланетного диска, который окружал Солнце. Когда они выросли, их сила гравитации начала оказывать больше влияния, чем остающийся диск, на все еще формирующиеся твердые планеты.
Причем, направления сил гравитации протопланетного диска и крупного Юпитера были противоположными. Вследствие этого они конкурировали и отрицательно влияли на массу твердых планет. Так, из-за своей близости к Юпитеру, больше всего досталось Марсу. Он потерял значительную часть своих твердых частиц под воздействием этим противопоставительных сил.

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Метки:  Больше, Земной

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