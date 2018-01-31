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Столкновение звезд показали в видеоролике

31.01.2018 Части света   Нет комментариев


Астрофизики из Колорадского университета обнаружили следы столкновения двух небольших протозвезд в Облаке Ориона. Видеоролик, в котором показана фотография взрыва, опубликован на YouTube-канале Европейской южной обсерватории. 
Удар двух небесных тел был настолько мощным, что количество выделившейся энергии сравнимо с тем, что излучает Солнце в течение десяти миллионов лет. В результате газ, пыль и другие протозвезды стали разлетаться от эпицентра взрыва со скоростью 150 километров в секунду.

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Метки:  видеоролике, показали, Столкновение

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