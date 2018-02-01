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Полеты к Луне являются основной целью на ближайшие 10-15 лет
01.02.2018 Части света
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Государственная корпорация «Роскосмос» не планирует полётов на Марс в обозримом будущем, вместо этого предпочитая сосредоточиться на более реальных вариантах. В качестве основной цели «Роскосмоса» Сергей Савельев, заместитель гендиректора государственной корпорации по международной деятельности, назвал пилотируемые полёты к Луне.
На пресс-конференции, которая состоялась в Бразилии на авиакосмической выставке LAAD-2017, он пояснил, что в долгосрочной перспективе NASA планирует снаряжать пилотируемые экспедиции на Марс, но в «Роскосмосе» подобные варианты пока не рассматривают. Сейчас специалисты госкорпорации продолжают работу над развитием существующих космических средств, с помощью которых появится возможность организовывать полёты и высадку на Луну.
В разговоре с корреспондентами РИА Новости Савельев отметил, что несмотря на то, что планы «Роскосмоса» и NASA разнятся, два космических агентства продолжают тесно сотрудничать, занимаясь совместными проектами. Речь идёт не только о координации работы специалистов на МКС, обсуждаются и будущие совместные проекты, касающиеся освоения дальнего космоса. :
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