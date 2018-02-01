НЛО наблюдали в Британской Колумбии, Канада

Это рассказ одной женщины, клятвенно заверявшей в том, что все рассказанное ею — чистая правда: «Это было еще до революции. Я только что окончила училище. Место учительницы получила в казачьей станице. Отвели мне квартиру. Кругом у всех... Подробнее