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НЛО наблюдали в Британской Колумбии, Канада
01.02.2018 НЛО
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Рабочие буровой установки расположенной недалеко от
города Buick creek, сообщили, что ночью в небе появился объект
состоящий из трех ярких огней, который некоторое время находился на
одном месте, а затем быстро набрал скорость и улетел.
На
севере Британская Колумбия граничит с Юконом и Северо-западными
территориями, на востоке — с Альбертой, на юге — с американскими штатами
Монтана, Айдахо и Вашингтон. На западе территория провинции граничит с
Аляской и омывается водами Тихого океана. :
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