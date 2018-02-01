Наводнение в Азербайджане



Десятки человек были эвакуированы из зоны стихийного бедствия неподалеку от столицы Азербайджана. Из-за прошедших в начале недели проливных дождей оказались затоплены многие населенные пункты Апшеронского района к западу от Баку.

Метеорологи предупреждают, что дожди продлятся еще как миниму несколько дней. И это совсем не радует местных жителей, которые в спешке были вынуждены покинуть свои дома.

Местами глубина воды достигает 1 метра и более. Сообщается, что некоторым из эвакуированных жителей потребовалась медицинская помощь.