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Отколовшийся от Антарктиды айсберг открыл уникальную жизнь

02.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Отколовшийся от Антарктиды айсберг открыл уникальную жизнь

Биологи спешат изучить морские организмы и экосистемы, впервые открывшиеся солнцу прошлым летом после того, как от Антарктиды откололся крупнейший айсберг. 
В июле 2017 г. от участка С антарктического ледника Ларсена откололся колоссальный айсберг, крупнейший их зафиксированных: его площадь составила около 5800 км2, а масса — больше триллиона тонн. Ушедший в море Уэделла айсберг А68 настолько велик, что ученые уверены: его отделение от шельфовых льдов приведет к ускорению таяния и вообще климатических изменений на всем пространстве западной Антарктики. Однако биологи нашли в происходящем внезапный плюс: образование трещин и сползание ледниковых полей в океан открывает доступ к древним живым организмам, которые были заперты под ними порядка 120 тыс. лет. Об этом Джо Мерчант (Jo Marchant) пишет в авторском материале, подготовленном для журнала Nature. Морская вода и неглубокое дно под 5800 км2, которые прежде покрывал айсберг А68, становятся доступны для солнечного света и начинают сообщаться с остальными частями океана. По-видимому, происходит это впервые как минимум с долгого межледниковья 117–128 тыс. лет назад. И ученым крайне не терпится исследовать области, так долго остававшиеся в изоляции, и те процессы, которые с ними теперь будут происходить. В прошлом году международная Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) приняла решение относить морские экосистемы, открывающиеся из-за таяния льдов, к «Особым областям научных интересов» (Special Area for Scientific Study). Такой статус дает им защиту от рыболовства, которое запрещается в этих областях как минимум на два года и с возможностью продления до десяти. Тем временем Британская антарктическая экспедиция (BAS) готовится в начале 2018 г. направить в область бывшего участка А68 у ледника Ларсена исследовательское судно. На 2018 и 2019 гг. соответственно планируются экспедиции южнокорейских и немецких полярников: ученые спешат начать работу прежде, чем новые условия в корне изменят состояние уникальных экосистем. Отколовшийся от Антарктиды айсберг открыл уникальную жизньАйсберг А68 в видимом и инфракрасном диапазонах, снимки сделаны 16 сентября 2017 г. спутником Landsat 8 / ©NASA «Не так-то просто мобилизовать исследовательские усилия, это требует немалых денег, да и выделение судна организовать нелегко, особенно за такой короткий срок, – говорит морской биолог из BAS Сьюзан Грант (Susan Grant). – Но тот факт, что множество групп старается как можно скорее решить эти проблемы, показывает, что возможность открылась действительно редкая». Пока никто в точности не может сказать, какие находки ждут ученых в Антарктиде. Возможно, на них указывает прошлый опыт коллапсов участков ледника Ларсена А и В, случившихся в 1995 и 2002 гг. Одним из главных итогов изучения открытых тогда на шельфе экосистем стала их схожесть с экосистемами больших глубин океана. Однако эти выводы еще предстоит подтвердить, и в следующем году мы можем получить такие данные.

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Метки:  айсберг, Антарктиды, Отколовшийся, открыл, уникальную

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