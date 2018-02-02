Отколовшийся от Антарктиды айсберг открыл уникальную жизнь

По большому счету мы не можем сказать ничего конкретного про жизнь на других планетах, потому что нам известна только одна форма жизни — земная. Мы знаем, что она имеет единое происхождение, хотя, в принципе, жизнь на Земле могла зарождаться много раз, и... Подробнее