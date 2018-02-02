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Генетическое наследство неандертальцев оказалось намного больше, чем предполагалось
02.02.2018 Что от нас скрывали
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Долгое время антропологи считали, что виды Homo neanderthalensis и Homo sapiens не пересекались вообще или же их сосуществование было недолгим. Однако многие современные работы доказывают, что человек разумный и неандерталец жили бок о бок на территории современной Европы в течение как минимум пяти тысяч лет. Конечно, за это время не обошлось без скрещивания видов.
В рамках стартовавшего в 2006 году масштабного проекта по расшифровке генома неандертальца учёные сделали удивительное открытие: оказывается, геном современного человека до сих пор содержит часть неандертальской ДНК.
Предыдущие работы показали, какие гены человек унаследовал от этого вымершего вида. Кроме того, учёные обнаружили вирусы, перешедшие нам от древних гоминидов, и доказали, что именно от неандертальцев нам достались депрессия и табакозависимость. Также выяснилось, что неандертальские гены до сих пор защищают современных людей от шизофрении.
Теперь же новая работа специалистов из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка (Германия) показала, что наследство, оставленное нам H. neanderthalensis, ещё больше, чем считалось. Тон кожи, цвет волос, циркадные ритмы, метаболизм и даже настроение современных людей – всё это в некотором роде зависит от неандертальских генов.
Команда под руководством Джанет Келсо (Janet Kelso) исследовала связи между неандертальской ДНК и различными чертами современного человека, не связанными со здоровьем.
Поскольку в геноме людей неафриканского происхождения ДНК неандертальцев составляет лишь 2%, отслеживать её влияние на изменение каких-либо черт нужно на большой выборке людей. Эксперты воспользовались данными британской базы под названием Biobank. Они проанализировали информацию о 112 тысячах человек. Исследователей интересовал внешний вид людей, рацион питания, а также поведенческие характеристики и болезни.
По словам Келсо, учёные давно предполагали, что неандертальские гены могут влиять на особенности кожи и волос современных людей, но оставалось неизвестным, как именно.
Учёные проследили за аллелями неандертальских генов (это различные варианты гена, которые обеспечивают вариативность развития одного и того же признака) и пришли к выводу, что тон кожи человека и цвет его волос заложены именно в генах, унаследованных от неандертальцев.
В частности, некоторые аллели генов H. neanderthalensis предопределяют более светлый тон кожи, другие – более тёмный. То же самое касается и цвета волос.
По мнению экспертов, эти данные говорят о том, что и у неандертальцев, вероятно, были разные оттенки кожи и волос.
Объясняется это довольно просто. Когда сапиенсы только начали заселять Европу, неандертальцы обитали в тех же местах уже тысячи лет. Вероятно, за это время у них развились мутации, благодаря которым они приспособились к более низким или высоким дозам ультрафиолета.
Кесло поясняет, что циркадные ритмы и даже настроение человека также зависят от солнечного света. А стало быть, те же гены, которые ответственны за пигментацию кожи и волос, влияют и на эти аспекты жизни людей.
Воздействие света оказало большое влияние на формирование неандертальского фенотипа (совокупности биологических свойств и признаков организма). Многие из его черт передались современным людям, заключают исследователи. Впрочем, по их словам, наследство древних гоминидов, переданное нам, наверняка намного богаче.
Научная статья по итогам этой работы опубликована в издании American Journal of Human Genetics.
Тем временем в журнале Science другая команда (кстати, тоже из Института Макса Планка) рассказала об итогах своего исследования. Учёные изучали осколок кости возрастом 52 тысячи лет, найденный в одной из хорватских пещер.
После анализа образца специалисты пришли к выводу, что перед ними останки неандертальца. Они провели секвенирование генома древнего гоминида, и его результаты подтвердили, что у сапиенсов с неандертальцами намного больше общего, чем предполагалось.
Как уже упоминалось, геном H. neanderthalensis изучается не первый год. Тем не менее совершенствование технологий позволяет получать всё новые данные.
В 2010 году антропологи изучили 44 фрагмента останков неандертальцев из хорватской пещеры под названием Виндия. Та работа позволила впервые в истории восстановить полную последовательность генома неандертальца.
А нынешнее секвенирование новых образцов позволило учёным «собрать» второй полноценный неандертальский геном.
Это означает, что теперь эволюционные биологи и антропологи имеют намного больше данных. Например, исследование показало, что в геноме европейцев и азиатов часть неандертальских генов составляет не 2%, а как минимум 2,6%. Эти данные объясняют влияние неандертальской ДНК на фенотип современного человека.
Более того, по данным новой работы, уровень холестерина в крови, различные расстройства пищевого поведения, а также развитие ревматоидного артрита – всё это также заложено в неандертальских генах, которые передались человеку разумному. :
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