Запертый в невидимой трубе

В личной беседе с исследователем аномальных явлений Алексеем Приймой инженер К. С. Востряков из города Шахты Ростовской области однажды рассказал вот такую историю.







— Я — атеист. Не верю ни в Бога ни в черта. А всякие россказни про чудеса, якобы изредка случающиеся в мире то тут то там, считаю совершенно вздорными небылицами. Но однажды произошло в моей жизни происшествие, которое нанесло чувствительный удар по моему неверию в возможность существования чудес в этом мире.

В тот вечер я возвращался в легком подпитии домой от приятеля, у которого побывал в гостях. Было это 6 июля 1993 года. Около одиннадцати часов вечера. Шел я тогда по пустынной улочке на окраине нашего города. Был, повторяю, слегка пьян. До моего дома оставалось прошагать лишь пару коротких кварталов. И вот тут-то я и угодил в этот дьявольский капкан!

Капкан был невидимым. Всем своим телом я вдруг налетел на невидимую стену. Ударился о нее очень сильно, потому что шел быстро. Беспредельно удивившись, стал шарить руками сначала перед собой, а потом и вокруг себя.

Спустя пару секунд выяснилось, что я стою внутри чего-то похожего на ощупь на незримую трубу, мои вскинутые вверх руки не дотягивались до ее верхнего края.

Казалось, труба уходила от земли прямо в небо. Или, по крайней мере, была много выше моего роста. Ее диаметр не превышал полутора метров.

— У вас с собой не было какого-нибудь острого предмета? Например, ножа.

— Нет. Не было… A-а, понимаю, что вы имеете в виду. Даже если бы был у меня при себе нож, не думаю, что мне удалось бы пробить им ту невидимую трубу. Совершенно обалдев от происходящего, я колотил по окружавшей меня трубе кулаками, врезался в преграду плечом.

Труба была гладкой как стекло и твердой как сталь. Но ведь такого явления не должно существовать в природе в принципе! Капкан в форме невидимой трубы? Это же полный нонсенс! Абсурд! Говорю это как атеист, как материалист по убеждениям. А потом…

Востряков ошеломленно покачал головой.

— Потом, — сказал он, — на перекрестке, до которого оставалось мне дойти метров пятнадцать, появилась легковая машина. Она вылетела на перекресток из переулка, перпендикулярного улочке, по которой я шел к себе домой.

Не знаю, куда и почему спешил ее водитель. Машина мчалась со страшной скоростью. Она промелькнула на перекрестке перед моим взором в одну секунду и пропала с глаз. В следующее мгновение незримая труба, окружавшая меня, внезапно куда-то исчезла.

— Если бы эта труба не придержала вас на подходе к перекрестку на несколько секунд…

— Вот именно! — вскричал Востряков с жаром. — Я бы оказался под колесами той автомашины!

Инженер вновь ошеломленно покачал головой.

— Что же это получается? — тревожным шепотом проговорил он. — Выходит, есть на белом свете такое явление, как ангел-хранитель?

— Выходит, есть, — ответил ему Прийма.

«Погибший брат спас меня от насильника»

«Ангел-Хранитель спас нас от бандитской пули»

Хвостатый Ангел-Хранитель по кличке Мурка