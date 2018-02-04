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Как недосыпание меняет характер

04.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Как недосыпание меняет характер

Хроническое недосыпание не только грозит серьезными проблемами со здоровьем, но и влияет на характер людей. Об этом рассказал в интервью Chicago Tribune автор книги «Почему мы спим» профессоре неврологии Калифорнийского университета в Беркли Мэтью Уокер. 
Как отмечает ученый, проблема недосыпания оказывает «катастрофическое влияние» на здоровье и долгожительство, а продолжительность сна менее семи часов опасна для здоровья.
«Стоит вам однажды проспать менее семи часов, и в вашем мозге и организме в целом начнутся необратимые изменения. И те, кто утверждают, что могут спать по шесть часов, к сожалению, обманывают себя и свое здоровье», — заявил Уокер.
По словам ученого, попытка выспаться в выходные дни не может компенсировать недосыпание в течение рабочей недели. «Это не банк. Нельзя накопить долг, а затем погасить его позднее», — пояснил он.
При этом недосыпание, по утверждению автора, делает человека менее харизматичным и более склонным ко лжи.
Уокер также указывает на опасное влияние вечернего употребления кофе на глубину сна и развеивает мифы о том, что алкоголь помогает заснуть.
Кроме того, ученый советует прекратить пользоваться компьютером, смартфоном и перестать смотреть телевизор не менее чем за час до того, как отправиться спать.
Ранее Уокер рассказал, что недостаток сна может привести к многочисленным проблемам, в том числе к ухудшению памяти, диабету, ожирению, раку и болезни Альцгеймера, и призвал крупные организации и законодателей всерьез заняться проблемой недосыпа.

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Метки:  меняет, недосыпание, характер

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