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Способны ли мы создать темную материю?
04.02.2018 Что от нас скрывали
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Большая часть материи во Вселенной (85 процентов) — настоящая загадка. Мы не знаем из чего она состоит и чем является, поэтому ее называют «темной материей». Однако мы точно знаем, что она существует, на это указывает ее гравитационное воздействие на галактики и другие космические объекты. Нам еще только предстоит напрямую наблюдать темную материю, однако ученые считают, что смогут создать ее самостоятельно, используя самый мощный в мире ускоритель частиц — Большой адронный коллайдер, длина которого составляет 27 километров. Как это может у них получиться? В новом переведенном видео ученый Рольф Ландуа из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассказывает о том, как можно создать темную материю с помощью Большого адронного коллайдера.
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