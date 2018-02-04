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Когда люди начали загрязнять окружающую среду?
04.02.2018 Что от нас скрывали
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Учёные из Китайского нефтяного университета и Института морской геологии Циндао выяснили, что первые фермеры начали загрязнять моря 4 тыс. лет назад.
Геологи проанализировали отложения на дне Южно-Китайского моря и выяснили, что 4 тыс. лет назад уровень загрязнения моря тяжелыми металлами вырос. Вероятно, в это время земледельцы, проживающие на Хайнани, стали активнее осваивать остров. Кроме того, примерно в то же время климат стал холоднее. Это, по мнению учёных, способствовало загрязнению. Земледельцам приходилось много работать, чтобы возделать сельскохозяйственные культуры. С ферм в моря уходили тяжелые металлы, которые накапливались в почве из-за использования множества металлических инструментов.
Ранее учёные выяснили, что воды у побережья Пиренейского полуострова начали загрязняться свинцом приблизительно в тот же временной интервал. Однако те концентрации тяжелых металлов были настолько низкими, что не могли угрожать здоровью людей, чего не скажешь о дне сегодняшнем. :
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