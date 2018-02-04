Когда люди начали загрязнять окружающую среду?

«Это еще где-то сразу после Гражданской войны было, — рассказывал один старый сибиряк в беседе с фольклористом В. Зиновьевым. — Начали у нас спектакли устраивать. А пока идет репетиция, посторонних же не пускают в зал. А у нас там была... Подробнее