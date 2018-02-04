Реклама

Gallery

1383125222_frik-shou-schast-e-v-urodstve_3 1389344402_thumb_mistika-pisatel-skih-prorochestv_2 1397533506_thumb_nehvatka-adrenalina-kazhdyiy-den-tolkaet-ekskursovoda-v-past-k-alligatoram_4 1404368102_novyiy-mirovoiy-poryadok-predlagaet-pasporta_3 1409673602_sitroen-chelovek-avtomobil-legenda_1 1411896782_Planety-v-iyune-2012_6 1403502842_Obnaruzhen-sgustok-tiemnoiy-materii-kotoryiy-vediet-sebya-neob-yasnimym-obrazom 1409020922_Kogda-Luna-i-Yupiter-ryadom_3

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Японские рисунки поведали о мощной геомагнитной буре 18 века

04.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Японские рисунки поведали о мощной геомагнитной буре 18 века

Изучая архивы, японские исследователи наткнулись на рисунки необычных красных огней, наблюдавшегося в небе над Киото 17 сентября 1770 года. Изображения явления, а также письменные свидетельства его очевидцев позволили выдвинуть предположение, что в ту ночь жители Киото могли наблюдать полярное сияние. 
Чтобы проверить догадку, исследователи смоделировали вид звездного неба из Киото 17 сентября 1770 года и геометрию возможного полярного сияния, а затем сравнили их с историческими описаниями и рисунками. Результаты совпали.
Японские рисунки поведали о мощной геомагнитной буре 18 века
Киото находится на 35 градусе северной широты. А это значит, что породившая сияние геомагнитная буря была очень сильна. По мнению, ученых, она даже превосходила событие Кэррингтона. Так называют геомагнитную бурю, случившуюся в сентябре 1859 года. Она считается сильнейшей за всю историю наблюдений. Буря вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке. По мнению многих специалистов, повторение подобного события в наши дни может привести к серьезным последствиям, в виде повреждения систем коммуникаций и энергосетей.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  геомагнитной, мощной, поведали, Рисунки, Японские

Похожие сообщения:

?>