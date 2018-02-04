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Японские рисунки поведали о мощной геомагнитной буре 18 века
04.02.2018 Что от нас скрывали
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Изучая архивы, японские исследователи наткнулись на рисунки необычных красных огней, наблюдавшегося в небе над Киото 17 сентября 1770 года. Изображения явления, а также письменные свидетельства его очевидцев позволили выдвинуть предположение, что в ту ночь жители Киото могли наблюдать полярное сияние.
Чтобы проверить догадку, исследователи смоделировали вид звездного неба из Киото 17 сентября 1770 года и геометрию возможного полярного сияния, а затем сравнили их с историческими описаниями и рисунками. Результаты совпали.
Киото находится на 35 градусе северной широты. А это значит, что породившая сияние геомагнитная буря была очень сильна. По мнению, ученых, она даже превосходила событие Кэррингтона. Так называют геомагнитную бурю, случившуюся в сентябре 1859 года. Она считается сильнейшей за всю историю наблюдений. Буря вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке. По мнению многих специалистов, повторение подобного события в наши дни может привести к серьезным последствиям, в виде повреждения систем коммуникаций и энергосетей. :
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