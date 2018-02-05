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Судьба кораблей первой экспедиции Колумба остается загадкой

05.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Судьба кораблей первой экспедиции Колумба остается загадкой

Многолетние поиски археологов и охотников за сокровищами так и не смогли пролить свет на судьбу кораблей «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» из первой экспедиции Христофора Колумба в Новый Свет.  
Согласно судовому журналу, «Санта-Мария» села на риф у Гаити в канун Рождества 1492 года. По преданию, корабль был разобран, а материалы использовали для строительства укрепленного поселения Ла-Навидад. Однако до сих пор не удалось найти никаких следов существования этого поселения, сообщает National Geographic. Также остается загадкой, что произошло с «Пинтой» и «Ниньей» после их возвращения в Европу. 
По мнению ученых, следы первой экспедиции Колумба внесли бы ясность в вопрос о начальных контактах между аборигенами Нового света и европейцами. Именно во время экспедиции на каравеллах «Пинта», «Нинья» и флагманском корабле «Санта-Мария» Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году.

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