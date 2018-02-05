Астрономы нашли две планеты X

Веками планета X не давалась в руки светилам астрономии. Однако

во вторник, 8 декабря, группа астрономов сообщила, что обнаружила

не одну планету X, а целых две. Исследователи сообщили, что нашли два невероятно огромных объекта, прочесывая задворки Солнечной системы с помощью телескопа ALMA.

Огромное скалистое тело под названием Гна, названное в честь

скандинавской богини, может быть объектом астероидного типа, размером

размером примерно с Ирландию, находящимся рядом с Ураном. Также Гна

может располагаться намного дальше, быть планетой или даже коричневым

карликом (объектом больше планеты, но меньше звезды).

Второе загадочное безымянное космическое тело замечено рядом со звездной

системой Альфа Центавра. Объект может быть Супер-Землей, расположенной

намного дальше Плутона или суперхолодным коричневым карликом.