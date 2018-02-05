Реклама

Gallery

1389468423_thumb_prosto-cuba_2 1390834983_oruzhie-vozmezdiya_4 1401897601_golograficheskaya-model-vselennoiy-i-mozg-cheloveka_1 1408195081_v-poiskah-filosofskogo-kamnya Peru Paracas Candelabra Geoglyph 1410751085_gigantskie-pticy-v-nebe-yakutii_17 1400529602_Pervyiy-chastnyiy-kosmoport-v-mire_2 1405726921_Velikaya-shtabnaya-illyuziya_2

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Астрономы нашли две планеты X

05.02.2018 Части света   Нет комментариев

Астрономы нашли две планеты X

Многие годы астрономы всего мира ведут поиски планеты Х. Считается, что
в самых дальних уголках нашей Солнечной системы таится огромное небесное
тело с силой, достаточной, чтобы искажать орбиты планет, и настолько
трудно различимое, что ускользает незамеченным даже мимо самых мощных
телескопов.

:

Веками планета X не давалась в руки светилам астрономии. Однако
во вторник, 8 декабря, группа астрономов сообщила, что обнаружила
не одну планету X, а целых две. Исследователи сообщили, что нашли два невероятно огромных объекта, прочесывая задворки Солнечной системы с помощью телескопа ALMA.

Огромное скалистое тело под названием Гна, названное в честь
скандинавской богини, может быть объектом астероидного типа, размером
размером примерно с Ирландию, находящимся рядом с Ураном. Также Гна
может располагаться намного дальше, быть планетой или даже коричневым
карликом (объектом больше планеты, но меньше звезды).

Второе загадочное безымянное космическое тело замечено рядом со звездной
системой Альфа Центавра. Объект может быть Супер-Землей, расположенной
намного дальше Плутона или суперхолодным коричневым карликом.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Астрономы, планеты

Похожие сообщения:

?>