Карты поверхности Марса позволяют отслеживать происходящие на ней изменения

Большое число снимков высокого разрешения поверхности этой планеты, находящихся к настоящему времени в распоряжении ученых, могут стать ключом к пониманию этих изменений, происходящих с поверхностью Марса. В новом исследовании, ученые из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, проанализировали архив доступных снимков марсианской поверхности и составили 35 карт, каждая из которых охватывает всю поверхность Марса. Основной целью этого исследования является создание научной базы для исследователей, которые изучают или будут изучать явления, происходящие на поверхности Красной планеты.

Карты, полученные в результате этого исследования, проведенного Панагиотисом Сидиропулосом и Жаном-Петром Мюллером, основаны на снимках высокого разрешения, сделанных при помощи следующих орбитальных модулей, исследовавших Красную планету: Viking Orbiter 1 и 2, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter and ESA»s Mars Express. India»s Mars Orbiter Mission (MOM).

Эти карты позволят будущим исследователям Марса изучать как регулярные, так и нерегулярные изменения, происходящие на поверхности планеты, отмечают авторы статьи. Следующим шагом в своей работе ученые видят проведение аналогичного анализа снимков высокого разрешения, имеющихся для Луны.

Исследование вышло в журнале Planetary and Space Science.