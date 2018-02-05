Curiosity добрался до песчаных дюн

Эти дюны, лежащие близ текущего месторасположения вездехода Curiosity, являются частью «дюн Багнольда», полосы дюн, тянущейся вдоль северо-западного склона горы Шарп, расположенной внутри кратера Гейл. Наблюдения этого поля дюн с орбиты демонстрируют, что края отдельных дюн движутся со скоростью, достигающей 1 метра за один земной год.

Запланированные командой ровера исследования включают отбор пробы материала дюн для анализа, который будет проведен при помощи инструментов бортовой лаборатории Curiosity.

Ровер Curiosity осуществляет на Марсе научную деятельность, начиная с начала августа 2012 г. Он достиг подножья горы Шарп в 2014 г. после проведения ряда плодотворных исследований выходов горных пород на поверхность близ места посадки ровера на поверхность Красной планеты; затем вездеход был направлен в горы. Основной целью миссии является послойное исследование горы Шарп в направлении снизу вверх.

Первое (сверху) и второе фото демонстрируют волнистую поверхность марсианских дюн, снятую крупным планом при помощи камеры MastCam ровера; снимок сделан 27 ноября 2015 г.

Нижние, третье и четвертое фото демонстрируют крупным планом песчинки, из которых сложены эти марсианские дюны. На верхнем снимке представлен след колеса ровера Curiosity, под которым обнаруживаются мелкие песчинки. На нижнем снимке представлены более крупные песчинки нетронутой поверхности одной из дюн; более мелкие песчинки были унесены с поверхности ветрами.