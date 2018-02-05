Сложности полета к Альфа Центавре

Большая часть материи во Вселенной (85 процентов) — настоящая загадка. Мы не знаем из чего она состоит и чем является, поэтому ее называют «темной материей». Однако мы точно знаем, что она существует, на это указывает ее гравитационное воздействие на... Подробнее