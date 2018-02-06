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Тайны гало из темной материи
06.02.2018 Части света
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Исследование, проведенное учеными из Пенсильванского университета, США, может пролить свет на распределение одной из самых таинственных субстанций Вселенной.
Аномалии в распределении скоростей звезд, входящих в состав галактик, заставили ученых предположить существование таинственной субстанции, участвующей исключительно в гравитационном взаимодействии. Частицы темной материи влияют как на движение объектов внутри галактик, так и на движение галактик в составе скоплений галактик. Темная материя простирается далеко за границы самых далеких звезд галактики, формируя вокруг галактики обширное гало.
В новом исследовании Бувнеш Джейн (Bhuvnesh Jain), профессор физики Пенсильванского университета, и его коллега Эрик Бакстер (Eric Baxter) изучили важные особенности структуры таких гало. Целью исследования было выяснить, имеют ли гало из темной материи четко очерченные границы. Проанализировав данные, собранные при помощи Слоуновского цифрового обзора неба для различных скоплений галактик, Джейн и Бакстер смогли показать, что на границе гало из темной материи скопления происходит концентрация вещества, в то время как за его границами наблюдается резкий спад плотности распределения галактик. Эти результаты исследователи связывают с так называемым эффектом «всплеска» (splashback effect), проявляющемся в том, что материя, падающая внутрь гало из темной материи в определенной точке начинает двигаться по орбите, формируя оболочку, более плотную, по сравнению с веществом, находящимся за её пределами. :
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