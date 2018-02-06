Тайны гало из темной материи

Марс, который на протяжении более чем 40 лет наблюдался при помощи различных космических зондов, до сих пор хранит нераскрытые тайны, касающиеся процессов, протекающих на его поверхности.Марс, который на протяжении более чем 40 лет наблюдался при помощи... Подробнее