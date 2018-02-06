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У Цереры обнаружили гигантскую водную оболочку

06.02.2018 Части света   Нет комментариев

У Цереры обнаружили гигантскую водную оболочку

Ученые-планетологи из Франции, Италии, Германии и США установили, что внешняя оболочка Цереры образована из смеси водяного льда и силикатов. 
Толщину силикатно-ледяного слоя эксперты оценили в несколько километров. Наибольшее количество замерзшей воды, как считают исследователи, сконцентрировано на полюсах карликовой планеты.
Наличие водяного льда в верхних слоях Цереры, фактически являющейся с химической точки зрения огромным углеродистым метеоритом, означает, что в недрах крупных астероидов, расположенных между орбитами Марса и Юпитера, могут находиться большие запасы воды.

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