Реклама

Gallery

1391888522_na-pashu-v-nebe-nad-har-kovom-bylo-zamecheno-nlo_2 1397410921_za-dolgoletie-cheloveka-i-bessmertie-gidry-otvechaet-odin-i-tot-zhe-gen 1400122981_thumb_izobrazhenie-komety-ison-ot-27-10-2013-g 1407910861_v-kazahstane-ob-yavilsya-snezhnyiy-chelovek_1 1410996241_thumb_Ul-tramassivnaya-chiernaya-dyra-okazalas-istochnikom-pustot-razmerom-s-Galaktiku 1401032702_ZHZh-Nashi-talanty_1 1401403861_thumb_Futurolog-Reiy-Kurcveiyl-Tehnika-izmenyaetsya-tak-chto-my-za-neiy-ne-uspevaem 1406552409_Pervyiy-lunohod-sovetskiiy-kosmicheskiiy-korabl-Lunohod-1_6

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

НЛО сфотографировали в небе над Германией

06.02.2018 НЛО   Нет комментариев

НЛО сфотографировали в небе над Германией

Странный объект запечатлел фотограф в небе недалеко от города Амбах в Германии. Причем объект визуально не наблюдался, а был обнаружен позже при просмотре фотографий.
НЛО сфотографировали в небе над Германией

:

Автор фото проверил остальные снимки сделанные с того же ракурса и в то же самое время, что бы убедиться в том, что это не блик и оказалось, что на других снимках сделанных в то же время никакого объекта нет. Фотограф уверен, что это не артефакт изображения и не блик.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Германией, сфотографировали

Похожие сообщения:

?>