НЛО сфотографировали в небе над Германией

Автор фото проверил остальные снимки сделанные с того же ракурса и в то же самое время, что бы убедиться в том, что это не блик и оказалось, что на других снимках сделанных в то же время никакого объекта нет. Фотограф уверен, что это не артефакт изображения и не блик.

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