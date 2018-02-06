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НЛО сфотографировали в небе над Германией
06.02.2018 НЛО
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Странный объект запечатлел фотограф в небе недалеко от города Амбах в Германии. Причем объект визуально не наблюдался, а был обнаружен позже при просмотре фотографий.
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Автор фото проверил остальные снимки сделанные с того же ракурса и в то же самое время, что бы убедиться в том, что это не блик и оказалось, что на других снимках сделанных в то же время никакого объекта нет. Фотограф уверен, что это не артефакт изображения и не блик.
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