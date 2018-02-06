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Ливни на западе Китая унесли жизни 23 человек
06.02.2018 Интересное в мире
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В результате проливных дождей в западной части Китая погибли по меньшей мере 23 человека.
Провинции Аньхой, Хэнань, Хубэй, Сычуань, Шэньси и город Чунцин оказались во власти непогоды с 1 октября. Интенсивные осадки вызвали сход оползней, селевых потоков и наводнения. Всего в результате бедствия пострадали 2,78 млн человек.
Свои дома в экстренном порядке были вынуждены покинуть 34 тыс. человек, еще столько же нуждаются в материальной помощи. Обрушились 5,2 тыс. строений, еще 24 тыс. зданий повреждены.
Под водой оказалось 232,6 тыс. га полей. Полностью уничтожен урожай на площади свыше 50 тыс. га. :
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