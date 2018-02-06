Реклама

Gallery

1389468422_prosto-cuba 1394568002_navodnenie-podstupilo-k-londonu_2 1405070282_thumb_marsianskiiy-dom-2-pervym-poletit-operator 1407539341_thumb_kitaiyskiiy-lunohod-sfotografirovali-s-orbity_2 1409763961_do-potopa-lyudi-byli-gigantami 1412761503_konec-sveta-ot-maiyya_1 1396300322_7-neudavshihsya-pokusheniiy-na-amerikanskih-prezidentov_1 1406552943_Na-nebosklone-poyavitsya-Vifleemskaya-zvezda_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Ливни на западе Китая унесли жизни 23 человек

06.02.2018 Интересное в мире   Нет комментариев

Ливни на западе Китая унесли жизни 23 человек

В результате проливных дождей в западной части Китая погибли по меньшей мере 23 человека. 
Провинции Аньхой, Хэнань, Хубэй, Сычуань, Шэньси и город Чунцин оказались во власти непогоды с 1 октября. Интенсивные осадки вызвали сход оползней, селевых потоков и наводнения. Всего в результате бедствия пострадали 2,78 млн человек.
Свои дома в экстренном порядке были вынуждены покинуть 34 тыс. человек, еще столько же нуждаются в материальной помощи. Обрушились 5,2 тыс. строений, еще 24 тыс. зданий повреждены.
Ливни на западе Китая унесли жизни 23 человек
Под водой оказалось 232,6 тыс. га полей. Полностью уничтожен урожай на площади свыше 50 тыс. га.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Западе, унесли, Человек

Похожие сообщения:

?>