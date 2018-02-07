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Ученые визуализировали человека, жившего 30 тысяч лет назад

07.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые визуализировали человека, жившего 30 тысяч лет назад

Ученые Института этнологии и антропологии РАН при поддержке «Всероссийского Фестиваля науки «Nauka 0+» и студии Visual Science и создали реконструкцию внешности древних людей из Сунгиря — представителей Homo sapiens, живших 30 тысяч лет назад.  Сунгирь — самое северное палеолитическое поселение первых людей современного типа в Европе. Его обитатели считаются возможными предками нынешних восточных и северных европейцев. Теперь сунгирцев можно увидеть «вживую» — в научно достоверной 3D VR-анимации. Визуализация выполнена на основе черепов двух детей — 10 и 13 лет, найденных в захоронении в Сунгире, и предыдущих реконструкциях внешности людей из поселения.

В настоящий момент Сунгирь считается наиболее северным доисторическим поселением Homo sapiens в Европе. Археологи начали раскопки стоянки во Владимирской области в 1956 году. По мнению специалистов, Сунгирь был сезонным охотничьим лагерем.
На месте поселения найдено более 80 тысяч предметов культуры и быта, сделанных в основном из костей и бивней мамонта, камня и клыков песца. Среди находок — украшения и декоративные объекты: бусины, подвески, зооморфные фигурки, гравировки. Одежду людей из Сунгиря можно считать отправной точкой в истории костюма арктического типа.
Компьютерное моделирование внешности жителей Сунгиря проводилось с применением современных технологий реконструкции лиц, а также на основании данных лазерного сканирования и высокоточной фотосъемки черепов из захоронения. VR-анимация показывает процесс реконструкции и визуализации слой за слоем: разметку реперных точек на черепах, наложение мягких тканей головы, воссоздание хрящей носа и ушей и, наконец, появление финального «живого» 3D-портрета.

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Метки:  визуализировали, жившего, Ученые, человека

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