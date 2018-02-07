Количество лесов в регионе влияет на здоровье детей

По имеющимся на сегодняшний день данным первые люди появились в Африке (ранее считалось, что около 100 тысяч лет назад, но буквально в этом году граница сместилась еще на 200 — 250 тыс. лет.), а потом наши предки 65 — 55 тыс. леи назад мигрировали из... Подробнее