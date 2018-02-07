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Ученые скрыли смерть пациента с «оживленным» мозгом
07.02.2018 Что от нас скрывали
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Французские исследователи решили не предавать огласке смерть человека, которому не так давно частично вернули сознание после многолетнего пребывания в вегетативном состоянии. Такой шаг, хотя и был продиктован интересами науки, встретил весьма неоднозначную реакцию в обществе.
Одним из самых запоминающихся событий из мира науки последних месяцев стала новость о том, что благодаря имплантату для стимуляции блуждающего нерва врачам удалось вернуть минимальное сознание человеку, находившемуся в вегетативном состоянии на протяжении пятнадцати лет. С анонимным 35-летним пациентом работала группа исследователей, которой руководила Ангела Сиригу (Angela Sirigu). Имплантат стимулировал блуждающий нерв, который является одним из самых важных путей, соединяющих головной мозг с периферией. На протяжении месяца медики повышали интенсивность воздействия стимуляции. В конце концов к пациенту частично вернулось сознание. Человек реагировал на некоторые просьбы, следил взглядом за объектами и смог немного поворачивать голову. Все вышеперечисленное имело место впервые за весь пятнадцатилетний срок пребывания пациента в вегетативном состоянии. Демонстрировали улучшение и данные томографии и ЭЭГ. Стабильную возросшую активность исследователи регистрировали, в частности, в таламусе, отвечающем за обработку сенсорной информации. Активность «высших» областей мозга до и после терапии / ©Corazzol et al., 2017 Сейчас издание The Guardian сообщило печальную новость: пациент скончался от легочной инфекции через несколько месяцев после терапии. Решение не сообщать о смерти было обусловлено как пожеланием членов семьи, так и опасениями ученых относительно того, что люди могут связать трагический инцидент с самой терапией. Между тем, по данным авторов исследования, трагический инцидент не был связан непосредственно с ней. Данное событие породило споры в научной среде, что, в общем-то неудивительно. «Он все еще парализован, он не может говорить, но он может ответить. Теперь он более осведомлен», — заявила Ангела Сиригу в интервью The Guardian, номер которой вышел в предыдущем месяце. Пациент к этому времени был уже мертв. Решение скрыть факт смерти подтверждает и сама Сиригу, утверждая о благих намерениях. Между тем ее коллеги отнеслись к этому весьма неоднозначно. «Я волнуюсь, что освещение в СМИ исследования дало более обнадеживающее сообщение другим семьям в этой ситуации, чем сообщение, которое, возможно, было бы доставлено со всеми фактами… Если мы можем защитить анонимность пациентов, тогда нет причин не рассказывать всю историю», — говорит Дамиан Круз (Damian Cruse) из Бирмингемского университета. :
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