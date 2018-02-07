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3000-летняя надпись на лувийском языке рассказала о прошлом Трои

07.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

3000-летняя надпись на лувийском языке рассказала о прошлом Трои

Седьмого октября было объявлено о завершении расшифровки древней надписи, высеченной в 30-метровой каменной плите, предположительно найденной на территории современной Турции.  Текст, написанный на мертвом лувийском языке, способны прочитать всего два десятка специалистов в мире, в том числе Фред Водхузен (Fred Woudhuizen), который и взялся за расшифровку. Вместе со своим коллегой Эберхардом Зангером (Eberhard Zangger) Водхузен прочел лувийскую надпись; результаты их работы в декабре опубликует журнал датского исторического общества TALANTA; перевод на немецкий язык также опубликован в книге Die Luwier und der Trojanische Krieg – Eine Forschungsgeschichte («Лувийцы и Троянская война — история исследований») издательства Orell Füssli. Текст был вырезан в каменной плите 3200 лет назад, примерно тогда, когда древнее анатолийское царство Арцава распалось на несколько самостоятельных государств. В XIX веке оригинал был уничтожен: местные жители использовали камень для строительства мечети, и остался только список,сделанный британским археологом Джеймсом Меллартом и найденный в его поместье после его смерти. Часть современных исследователей не исключают возможность того, что список — подделка. По свидетельству самого Мелларта, первый список был сделан в 1878 году французскиим археологом Жоржем Перро, затем переписан его турецким коллегой Бахадиром Алкимом, и только затем — самим Маллартом, который собрал коллег и начал перевод, но не довел его до конца, потому что все члены рабочей группы умерли. Работа Водхузена и Зангера — первый полный перевод древнего документа. В тексте рассказывается о царе Купантакурунтасе, правителе Миры — государства, располагавшегося на западе современной Турции. Надпись на плите повествует о том, как троянский принц Муксус повел корабли на бой за Ашкелон (совр. Израиль). Захватив город, Муксус выстроил вокруг него крепость. Древний текст проливает свет на отношения Трои и Миры; город был взят царем Миры Машуиттасом, отцом Купантакурунтаса, свергнувшего троянского правителя Волмуса. Когда Волмус присягнул на верность Мире, Машуиттас восстановил его в правах правителя. После смерти Машуиттаса его сын занял трон Миры и сохранил власть над Троей и право назначать ее правителей. 

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Метки:  3000-летняя, лувийском, Надпись, прошлом, рассказала

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