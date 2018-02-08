Искатели. В поисках подземного города



В Санкт-Петербурге, на стыке Крюкова канала с Адмиралтейским, напротив Новой Голландии, есть две замурованные арки, назначение которых неизвестно. С легкой руки писателя Всеволода Крестовского считается, что именно эти арки когда-то были входом в подземный Петербург — скрытую от посторонних глаз вотчину преступного мира Северной столицы.

Искатели попытаются выяснить: подземные трущобы Петербурга, путь в которые пролегал через Крюков канал, — это реальный факт или всего лишь плод фантазии писателя? И насколько подобная, по-своему романтическая, версия соответствует действительности?