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Искатели. В поисках подземного города

08.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев


В Санкт-Петербурге, на стыке Крюкова канала с Адмиралтейским, напротив Новой Голландии, есть две замурованные арки, назначение которых неизвестно. С легкой руки писателя Всеволода Крестовского считается, что именно эти арки когда-то были входом в подземный Петербург — скрытую от посторонних глаз вотчину преступного мира Северной столицы.

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Искатели попытаются выяснить: подземные трущобы Петербурга, путь в которые пролегал через Крюков канал, — это реальный факт или всего лишь плод фантазии писателя? И насколько подобная, по-своему романтическая, версия соответствует действительности?

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Метки:  города, Искатели, подземного, поисках

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