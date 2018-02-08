Curiosity прислал фото марсианских скал и НЛО

Вернее их там даже два, но один из них виден наиболее отчетливо.

Марсианские останцы и мезы, возвышающиеся над поверхностью, представляют собой эродированные остатки древних песчаников, которые сформировались в результате отложений песка после завершения формирования подножья горы Шарп.

Эти новые снимки ознаменовали последнюю остановку Curiosity в местечке Останцы Мюррея, где ровер находился в течение более одного месяца. На этой неделе Curiosity уже выехал из этой области и направился к югу¸ где приблизился к подножью своего последнего останца. В этой области ровер начал последнюю кампанию по сверлению горных пород (9 сентября). После завершения этого сверления Curiosity продолжит движение к югу и вверх по горе Шарп, оставляя позади эти зрелищные структуры.