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На фотографиях Луны обнаружен странный объект

08.02.2018 Части света   Нет комментариев

На фотографиях Луны обнаружен странный объект

На фотографиях Луны сделанных аппаратом Lunar Orbiter и выложенных в свободный доступ на одной из них был обнаружен странный объект похожий на какую-то башню имеющую изогнутую форму.

Объект очень большой и об этом можно судить по тому, что его видно очень хорошо над окружающей местностью, хотя фотография сделана с очень большой высоты и небольшой объект просто не был бы виден вовсе.

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На фотографиях Луны обнаружен странный объект

Это не дефект фотографии, так как данный объект отбрасывает тень на поверхность Луны. Что это может быть? Природное образование, но ничего подобного на Луне еще не встречалось, да и какой природный объект может так выглядеть из космоса.

На фотографиях Луны обнаружен странный объект

Может это некий искусственный объект инопланетной цивилизации, например нечто вроде антенны или башни связи…

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Метки:  «странный», обнаружен, объект, фотографиях

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