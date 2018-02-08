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На фотографиях Луны обнаружен странный объект
08.02.2018 Части света
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На фотографиях Луны сделанных аппаратом Lunar Orbiter и выложенных в свободный доступ на одной из них был обнаружен странный объект похожий на какую-то башню имеющую изогнутую форму.
Объект очень большой и об этом можно судить по тому, что его видно очень хорошо над окружающей местностью, хотя фотография сделана с очень большой высоты и небольшой объект просто не был бы виден вовсе.:
Это не дефект фотографии, так как данный объект отбрасывает тень на поверхность Луны. Что это может быть? Природное образование, но ничего подобного на Луне еще не встречалось, да и какой природный объект может так выглядеть из космоса.
Может это некий искусственный объект инопланетной цивилизации, например нечто вроде антенны или башни связи…
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