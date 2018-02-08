На фотографиях Луны обнаружен странный объект

Объект очень большой и об этом можно судить по тому, что его видно очень хорошо над окружающей местностью, хотя фотография сделана с очень большой высоты и небольшой объект просто не был бы виден вовсе.

Это не дефект фотографии, так как данный объект отбрасывает тень на поверхность Луны. Что это может быть? Природное образование, но ничего подобного на Луне еще не встречалось, да и какой природный объект может так выглядеть из космоса.

Может это некий искусственный объект инопланетной цивилизации, например нечто вроде антенны или башни связи…