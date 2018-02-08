Загадочные дюны Шангри-Ла на Титане



Шангри-Ла — аппарат «Кассини» предоставляет вам уникальную возможность увидеть ее собственными глазами. Правда речь идет не о вымышленной стране, что скрыта где-то в горах Тибета, а об одном из регионов Титана, расположенном к югу от экватора спутника. «Кассини» провел радарную съемку этого участка и запечатлел покрывающее его море дюн.

Съемка была проведена во время сближения, состоявшего 25 июля 2016 года. Линейные образования — это и есть дюны Титана. Как и почти все на поверхности, слагающий их песок состоит из углеводородов, осевших из атмосферы спутника.

Как и дюны нашей планеты, под воздействием ветра они обтекают препятствия на поверхности Титана. Анализ изображений позволил исследователям прийти к выводу, что направление ветров на Титане меняется при колебаниях его орбиты относительно Солнца. Также «Кассини» запечатлел «предместья» региона Ксанаду.

Так называют яркое плато размером с Австралию, расположенное в южном полушарии спутника. Данные наблюдения показывают, что оно состоит из водяного льда. По мнению многих исследователей Ксанаду может являться древнейшим регионом Титана — участком оригинальной ледяной коры спутника, которая теперь погребена под слоем углеводородов.

Пролет 25 июля стал последним визитом «Кассини» к южному полушарию Титана. До конца своей миссии аппарат еще четыре раза навестит Сатурна, но будет изучать лишь его северный полярный регион, где сосредоточены почти все углеводородные моря и озера спутника.