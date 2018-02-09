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Неизвестное змееподобное существо выползло из туалета в Малайзии

09.02.2018 Новости   Нет комментариев



Житель Малайзии снял на видео таинственное змееподобное существо, которое вылезло из туалета в его доме. Предположительно монстр до этого жил в канализации и питался отходами.

Неизвестное змееподобное существо выползло из туалета в Малайзии

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Хозяин дома, 25-летний фотограф Зул Ханиф Анип, и его супруга Путри находились в доме, когда существо выбралось наружу, сообщает Mirror.

"Это было страшно. Оно появилось из туалета. Наверное, существо выросло в трубах, которые соединяются со сливным отверстием. Я не нашел другой точки входа для него внутрь", — рассказал мужчина.

 

В длину таинственный черный объект оказался около двух метров с достаточно толстым телом, коротким хвостом и маленькой головой. По мнению Анипа, это была не змея.

Возможно, существо каким-то образом приползло из окружающих дом рисовых полей и поселилось в канализации.

Малайзиец и его жена посадили монстра в мешок и выпустили в реку.

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