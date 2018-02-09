Реклама

Gallery

dsc_0073 1383791402_v-kirse-nablyudali-nlo 1389468424_prosto-cuba_4 1391705467_vasiliski-v-pravoslavnom-hrame_3 Goodbye Sun. Hello Moon 1403253362_privideniya-avtostopery_1 1404368102_novyiy-mirovoiy-poryadok-predlagaet-pasporta_3 1407539703_chuzhie-miry-astronomicheskie-otkrytiya-2013-goda_5

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

В Антарктиде обнаружили загадочно возникшую огромную полынью

09.02.2018 Новости   Нет комментариев

В Антарктиде обнаружили гигантскую дыру, сравнимую по размеру с озером Верхнее (Северная Америка), площадь которого составляет более 82 тысяч квадратных километров, передает Motherboard.



Примечательно, что специалисты пока не могут понять как образовалось отверстие. Как отметил профессор из Университета Торонто физик Кент Мур, обычные места открытой воды (полыньи), окруженные морским льдом, формируются в прибрежных районах Антарктиды.

В Антарктиде обнаружили загадочно возникшую огромную полынью

:

Однако в данном случае полынья открылась далеко от границы льда и моря.

— Это сотни километров от ледяного края. Если бы у нас не было спутника, мы бы не узнали о существовании весьма примечательной таинственной дыры. Такое ощущение, будто кто-то просто пробил лед, — отметил Кент Мур.

В Антарктиде обнаружили загадочно возникшую огромную полынью

Специалист пояснил, что в 70-х годах прошлого столетия в Антарктиде уже наблюдалось похожее явление. Однако в то время оно осталась без должного внимания, так как у ученых было гораздо меньше ресурсов для изучения подобных образований.

В итоге дыра "затянулась" и следующие 40 лет ее не наблюдали. Однако нынешней осенью полынья вновь открылась.

Одна из версий ее появления связана с глобальным изменением климата — исследователи пока не торопятся делать выводы.

  • Спутники НАСА наконец получили фото мегаайсберга размером с Эстонию
  • Австралийские учёные заявили, что в теплых пещерах под ледниками Антарктиды процветает жизнь
  • Под льдами Антарктиды обнаружили 91 ранее неизвестный вулкан

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Антарктиде, возникшую, загадочно, обнаружили, огромную, полынью

Похожие сообщения:

?>