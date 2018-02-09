В Антарктиде обнаружили загадочно возникшую огромную полынью

В Антарктиде обнаружили гигантскую дыру, сравнимую по размеру с озером Верхнее (Северная Америка), площадь которого составляет более 82 тысяч квадратных километров, передает Motherboard.







Примечательно, что специалисты пока не могут понять как образовалось отверстие. Как отметил профессор из Университета Торонто физик Кент Мур, обычные места открытой воды (полыньи), окруженные морским льдом, формируются в прибрежных районах Антарктиды.

Однако в данном случае полынья открылась далеко от границы льда и моря.

— Это сотни километров от ледяного края. Если бы у нас не было спутника, мы бы не узнали о существовании весьма примечательной таинственной дыры. Такое ощущение, будто кто-то просто пробил лед, — отметил Кент Мур.

Специалист пояснил, что в 70-х годах прошлого столетия в Антарктиде уже наблюдалось похожее явление. Однако в то время оно осталась без должного внимания, так как у ученых было гораздо меньше ресурсов для изучения подобных образований.

В итоге дыра "затянулась" и следующие 40 лет ее не наблюдали. Однако нынешней осенью полынья вновь открылась.

Одна из версий ее появления связана с глобальным изменением климата — исследователи пока не торопятся делать выводы.

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