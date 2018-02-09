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Кольская сверхглубокая скважина

09.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Кольская сверхглубокая скважина была одним из самых масштабных научных проектов Советского Cоюза. И хотя этот проект был завершен еще в середине 90-х годов, до сих пор живы легенды, связанные с этим местом. Программа «НЕ ФАКТ» отправляется на Кольский полуостров, где Арарат Кещян попытается выяснить, что же нашли советские ученые в недрах нашей планеты? Правда ли, что сверхглубокая перевернула все представления о строении Земли? Действительно ли Луна и Кольский полуостров когда-то были единым целым? И откуда взялась жуткая история про вопли грешников на глубине более 12 километров?

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Метки:  Кольская, сверхглубокая, скважина

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