Законы предков – путь выживания.

Единственно верный путь выхода из сложившейся на данный момент критической ситуации на нашем планете, лежит через познание реально действующих законов развития и приведение в соответствие с ними установок отечественной нашей жизни…

Тот факт, что люди Почвы в собственном большинстве ничего не знают ни о настоящих законах развития социума, ни о прошлых цивилизациях, показывает, что на сегодня цивилизацию Почвы всецело осуществляют контроль социальные паразиты, которыми была полностью сфальсифицирована так называемая, «из-торы(и)-я», стёрты с лица земли все упоминания о старейших цивилизациях предков и подсунуты понятия и деструктивные законы, каковые привели практически к полному порабощению человечества, а цивилизацию Почвы к границе самоуничтожения!

А по «Славяно-Арийским Ведам» – это дошедшие до нас летописания предков – цивилизация белой расы на северном материке Даария прослеживается более чем на 600 тысяч лет назад! Причём, без войн и каких бы то ни было катаклизмов люди жили около 500 тысяч лет! Закономерно высказать предположение, что отечественные далёкие предки знали что-то такое, в отличие от нас, что разрешало их цивилизации существовать так долго и не самоуничтожаться.

Выходит, что предки знали верные законы. Исходя из этого в будущем, в случае если мы не желаем умереть, не окажется проигнорировать и отрицать факт существования «Славяно-Арийских Вед», а будет необходимо их изучать и обучаться по ним жить! Так как это один из главных дошедших до нас документов прошедшей цивилизации Почвы, в котором изложено принципы существования и миропонимание предков мироздания.

В чём же уникальность этого миропонимания? А в том, что оно базируется на реально действующих в природе законах развития неживой материи и живой, каковые предки знали, и в соответствии с которыми строили собственную жизнь. Как раз по этим законам идёт в природе развитие и эволюция материи, независимо от того, знает об этом человек либо нет, на этих ли правилах основывают собственные теории академики от наук либо нет!

Сейчас в следствии внедрения тупиковых направлений и рабских идеологий перемещения, каковые исключают развитие и подменяют его культом потребления и удовольствий, социальные паразиты затуманили сознание весов, исключив для людей возможность прозрения. Так как полупьяными, обкуренными невеждами легко руководить, и применять их труд!

Отечественному обществу, чтобы выжить, нужно избавиться от влияния социальных паразитов, а для этого необходимы Знания. В собственной статье я не ставлю перед собой цель дать полное миропонимание. Любой человек обязан сам составить собственное мировоззрение на базе осознанных как раз им подлинных знаний. Я только желаю указать на кое-какие объективные, реально действующие развития правила материи и основные существования в мире, и вскрыть кое-какие несоответствия с современной действительностью.

Трудность понимания будет заключаться в том, что как правило человеку нужно будет пересмотреть какие-то личные устои, на которых непререкаемо зиждилась его профессиональная деятельность и жизнь – что-то принять, от чего-то отказаться и постараться заметить новую картину мира.

Очень желаю обратить внимание на неповторимую личность отечественного соотечественника, учёного, академика нескольких академий, Николая Викторовича Левашова, что в первый раз в мире создал и аргументировано обосновал цельную, безграничную научную картину мироздания, основанную на реально действующих законах Вселенной. Он растолковал такие вещи, о которых современная наука кроме того понятия не имеет! Альтернативы этому учению по истинности, цельности, всеохватности на сегодня не существует! Исходя из этого всем учёным, желающим вывести из тупика собственную научную область, и всем думающим людям, которым не равнодушна будущее современной цивилизации и собственная, легко нужно ознакомиться с трудами этого учёного.

Но, приступим конкретно. Для начала обратимся к Душе либо невидимой сущности человека. По древним представлениям предков, именно она есть носителем индивидуальности человека, как раз ею определяется интеллектуальный потенциал и эволюционная высота человека. Отечественные далёкие предки знали, что со смертью физического тела эта невидимая часть человеческого тела не умирает, а через какое-то время снова воплощается (входит во плоть – я буду расшифровывать кое-какие древнерусские слова, каковые будут видеться) в другом появившемся человеке, что, со своей стороны, в течение собственной праведной (Правь ведали) жизни поднимал эволюционную планку собственной сущности на новую высоту, и как эстафетную палочку передавал её по окончании собственной смерти последующему (по следам идущему) представителю собственного Рода. Так осуществлялась сообщение поколений, гордость за прошлых (перед нами идущих) и ответственность перед последующими представителями одного Рода. Самым громадным унижением (у нижнего уровня) было назвать человека безродным, т.е. ему некем гордиться в прошлом (прошёл уже я) и не для чего жить в будущем (буду ещё я), т.е. он – никто.

Одним из основных правил, которых придерживались (держали при себе) люди в собственной жизни, были законы богини Карны. Люди знали, что расплата за совершённые поступки происходит в момент их совершения. Хорошие, хорошие поступки повышали уровень развития сущности, а нехорошие, эгоистичные – понижали. Так, сущность человека эволюционировала.

Отъявленные поступки, такие как воровство, изнасилование, убийство, так очень сильно понижали уровень сущности, что человек не успевал за собственную жизнь нейтрализовать данный негатив, и это переходило в негативную кармическую наследственность. Т.е. человек, по существу, заставлял расплачиваться за собственные грехи последующие поколения (по следам идущие поколения реинкарнаций собственной души). Ясно, что таких в Роду не обожали, а изгоняли их из общины – делали изгоями.

Так, люди знали, что за собственные проступки нереально вымолить прощение, откупиться либо покаяться и взять отпущение грехов. Возмездие происходило в момент действия и создавало трансформации на высоте эволюционного уровня сущности (т.е. души), а чистота души была самой большой сокровищем у каждого человека.

Академик Николай Левашов в собственной книге «Разум и Сущность», том 2, в главе «анатомия греха и Природа кармы» разбирает представления предков в этом вопросе и показывает, какие конкретно трансформации машинально происходят в момент совершения разных поступков на клеточном уровне физического его сущности и тела человека либо душе.

Совершение отъявленных поступков сопровождается настоящими негативными трансформациями на уровне сущности человека, и на генном уровне (уровне ДНК), следствием чего есть эволюционная деградация. При определённых условиях, как расплата за содеянное, происходит образование раковых клеток у самого совершившего и у его потомков (т.е. негативная кармическая наследственность)! Так, прослеживается полное совпадение представлений отечественных далёких предков в этом вопросе с продемонстрированным механизмом действия этого явления на клеточном уровне в трудах современного учёного.

Сейчас о верах предков. Вера – это древнерусское слово, которое значит Ведать Ра. Ра – это свет божественных знаний. Исходя из этого слово «вера» дословно свидетельствует знание света божественных знаний, и изначально никакого отношения к христианской религии не имело! Тут нужно сходу выделить, что никакой религии, никакого язычества у отечественных далёких предков не было. Был ведизм – от слова ведать, т.е. знать. Было миропонимание, т.е. познание устройства мироздания (строения мира), основанное на знании законов, по которым данный мир начинается (Ра витие, т.е. мир выходит на более большой спиралевидный виток постижения Ра – света божественных знаний). Вот что такое ведизм, которого придерживались предки много тысячелетий, и что изложен в «Славяно-Арийских Ведах».

А язычество было целенаправленно, искусственно внедрено князем Владимиром, в то время, когда, сев на киевский престол, он в первой половине 80-ых годов десятого века приказал на высоком днепровском берегу поставить древесных идолов древнеславянских всевышних и вынудил приносить им кровавые, среди них и человеческие жертвы, чего ни при каких обстоятельствах не было прежде! Приглашая путешественников и иностранных послов на эти «священные» действия, он скомпрометировал на всю землю «жестоких» славян и их религию. Во второй половине 80-ых годов десятого века он в бешенстве отмёл кровавое язычество, скинул идолов по Боричёву взвозу в Днепр и заменил язычество на, якобы, христианство. Оно в то время, почему-то, воображало собой греческий культ Дионисия, что к Христу никакого отношения не имел, потому, что Христос либо Радомир к тому времени ещё, выясняется, не появился! Но это уже второй разговор! А на данный момент, подытоживая, желаю заявить, что язычество в Киевской Руси просуществовало всего-то около 8 лет, и именовать дохристианских славян язычниками, по существу, оснований нет!..

Потом о всевышних. Отечественные далёкие предки знали, что главным назначением для каждого человека в его физическом воплощении на Земле, не считая продолжения собственного Рода, являлась не постройка и посадка дерева дома, как нам на данный момент внушили, а главным назначением являлось увеличение уровня собственной сущности либо души, т.е. развитие (Ра витие) самого человека! При массовом развитии людей происходит эволюционное развитие всей цивилизации, и напротив. на данный момент случилась подмена главного на второстепенное, а основное, наподобие как, и по большому счету не существует! Дело в том, что предки знали, что при достижении определённого высотного уровня сущности, благодаря хорошим наработкам прошлых поколений, плюс, благодаря наработкам в течение собственной праведной жизни, человек может выйти на уровень Творца!

Что это такое? А это значит, что на определённом этапе собственного эволюционного развития, сущность человека делается высоко-Ра-(з)-витой! Это значит, что человек, сущность которого достигла определённого уровня, начинает покупать сверхвозможности: ему раскрывается генетическая память прошлых воплощений, он получает возможность на расстоянии силой мысли лечить людей, влиять на погоду и природу (вызывать и заканчивать ливень, повышать урожай и т.д.), обладать гравитацией, без(с)препятственно перемещаться в пространстве. Солдат делается Витязем и может выходить (ходить на вы, на вы именовали неприятелей) один против тысячи и побеждать, и т.д., и т.п.!

Вот какие конкретно возможности раскрывались перед человеком, при достижении его сущностью определённого уровня эволюционной высоты! Вот какие конкретно возможности стали фактически недостижимыми для человека по окончании замены ведизма религией. Так как в религии человеку уже не оставляют кроме того шанса владеть подобными сверхвозможностями. Все они переходят непостижимому, недосягаемому Всевышнему, а человеку же надлежит быть божьим рабом. Ему уже не нужно повышать никакой уровень собственной сущности – ему всё равняется ни при каких обстоятельствах не дадут дорасти до отметки Творца, т.е. так показать собственную гордыню, дабы сравниться с Всевышним!

Древние же славянские всевышние, в отличие от современных религиозных всевышних, были людьми. Они не были, подобно современным всевышним, неизвестными, без(с)плотными, неисповедимыми сущностями, каковые якобы сами по себе хорошие, вот лишь около них одни несчастья и страдания, а мир, созданный ими, катится в пропасть!

Древние славянские всевышние жили среди людей, творили силой собственной мысли на счастье людей, а люди жили в Православии. Это что может значить? Это значит, что Православие уходит собственными корнями глубоко в старый Ведизм и изначально никакого отношения к христианству не имело! Так как предки разделяли целый Сущий мир на три ипостаси: на Мир Прави – Мир Ярких Всевышних, Мир Яви – явный мир около, что нас окружает, и на Мир Нави – Мир Душ и Духов ушедших предков. Так что изначально «Православие» означало прославление хорошим словом Славного Мира Прави (т.е. Правь славили). Это чисто ведический термин, а в христианство «Православие» было привнесено лишь по окончании церковных реформ патриарха Никона (1653-1656 гг.) как раз чтобы подменить собой ведическое мировоззрение славян на религиозное. Как раз исходя из этого в священной книге христиан Библии нет ни единого упоминания ни слова «Правь», ни слова «Православие»!..

…В «Славяно-Арийских Ведах» описываются деяния и жизнь древних славянских Всевышних, а академик Николай Левашов в собственных трудах разбирает и переводит сообщённое в Ведах на понимание и современный язык. К примеру, в работе «Сказ о Ясном Соколе. настоящее и Прошлое» анализируется дошедший до нас и размещённый в «Славяно-Арийских Ведах» старый ведический «Сказ о Ясном Соколе». Не современная, общеизвестная сказка «Финист – ясный сокол», в частности сказ. В данной работе доказательно показывается, что путешествие Настеньки за своим суженым «куда макар телят не гонял, в тринадесятый чертог», являлось настоящим космическим путешествием «автостопом» на торговых космических судах. Землями тогда именовали планеты (напр., отечественная именовалась Мидгард-почва), а чертогами именовали созвездия. В те времена подобные путешествия не представляли собой ничего необыкновенного. В течение этого путешествия Настенька конкретно общается со многими Яркими Всевышними, каковые оказывают помощь ей в отыскивании суженого. Так как такая верность и любовь заслуживают почтение и уважение кроме того у Всевышних – Иерархов!

Переходим к наукам. Неполные и ошибочные представления о природе Вселенной и объективных законах эволюции материи не являются безобидной неточностью в головах учёных. Так как на их достижениях строится практическая жизнь людей. А неправильные направления развития наук приводят к разрушению экологической совокупности Почвы и, в конечном счете, уничтожению самой жизни на планете. на данный момент я на некоторых примерах попытаюсь это растолковать.

Конкретно: современные астрофизики признают, что все видимые плотные космические тела – планеты, звёзды, галактики, включая отечественную Землю и солнечную систему – составляют лишь 10% всей космической материи, а оставшиеся 90% материи нужны чтобы, в соответствии с законам небесной механики, обеспечить перемещение этих космических тел по своим орбитам. Эти невидимые виртуальные 90% всей существующей космической материи не имеет возможности зафиксировать ни один современный прибор. За собственную неуловимость эти 90% всей материи назвали чёрной материей (dark matter), больше, по сути, ничего не растолковав и, по существу, расписавшись в собственной полной несостоятельности.

Два главных постулата теории Эйнштейна, без которых она не работает, – однородность вселенной по всем направлениям и большая скорость света 300 000 км/секунду – всецело опровергнуты современными умелыми изучениями. Но в базе астрофизики до сих пор лежит теория Эйнштейна о развитии Вселенной и базирующаяся на ней теория Громадного Взрыва. Такую «науку» в противном случае как оторванной от действительности и неспособной растолковать окружающую реальность назвать запрещено.

Физика. То же самое. Все физические законы, инструменты и приборы имеют отношение лишь к 10% всей материи, окружающей нас и составляющей плотное вещество. Физики лишь констатируют наличие явлений и определённых полей, не имея возможности их растолковать. Они, по существу, изучают следствие проявления того, чего они не знают! А как возможно охарактеризовать такую науку, которая разобралась, да и то неполностью, лишь в 10% объекта изучения? В лучшем случае такая наука в собственном развитии находится на уровне детского сада!

Медицина. Это по большому счету преступная область, потому, что неточности тут оборачиваются смертями и хроническими болезнями для людей! А как возможно в противном случае, в случае если официальная медицина кроме того понятия не имеет о полном строении человеческого тела! Так как она признаёт лишь плотное физическое тело человека, по большому счету игнорируя его без(с)плотные, так именуемые узкие тела, каковые составляют сущность человека. А ведь патологические трансформации при заболеваниях происходят прежде всего именно на сущности человека, а уже позже отражаются на его физическом теле. Так, доктора, подобно физикам, способны реагировать и ликвидировать лишь симптоматику следствия, а причина заболеваний по большому счету остаётся вне поля их рассмотрения! Да ещё и делают они это обычно вредными для здоровья методами – к примеру, антибиотиками – каковые, уже доказано, ослабляя иммунитет, наносят вред многократно больше, чем пользы!

Также, социальными паразитами в медицину внедрены методы управления численностью народонаселения всего колоссального выкачивания и земного шара денег. Одним из этих способов есть массовая вакцинация от гриппа 2017-2018 прививками, каковые в собственном составе имеют ужасные, сильнейшие клеточные яды, такие как ртуть (в составе она фигурирует как мертиолят либо тиомерсал – Mercury – ртуть), соли алюминия, фенол, формальдегид. Все эти яды поступают конкретно в кровь, минуя все вероятные защитные преграды организма. Исходя из этого к окончанию прохождения прививочного календаря в организме у ребёнка эти клеточные яды накапливаются до таковой степени, что если не произошло чего-то более ужасного, они снижают иммунитет человека пожизненно, обрекая на зависимость от докторов и от фармацевтических производителей пожизненно! Помимо этого, вакцины угнетают репродуктивную функцию человека, а последние изобретённые (такие как «против рака шейки матки») девочек в будущем стерильными!

Сейчас всё больше иммунологов во всём мире и у нас говорят о вакцинации как об неточности медицины. Игнорируя данный факт, «верхи» от медицины не прекращают массовое вакцинирование. Наоборот, на данный момент изобретаются новые вакцины, вводится ещё более раннее, самоё опасное вакцинация от гриппа 2017 москва у метро (к примеру, вакцина против гепатита «В» проводится в роддоме в первые 12 часов жизни ребёнка, а в собственном составе содержит, не считая другого, соли ртути, алюминия, и генно-модифицированные пекарские дрожжи). По окончании всего сказанного выше, медицину, как область людской деятельности, я могу охарактеризовать лишь как преступную!

История. Имеется такие «науки», каковые никакого отношения к установлению истины не имеют, а кроме того совсем напротив – неопровержимые факты, результаты опытов, находки, артефакты не будут считаться, отвергаются и замалчиваются, а учёные, сделавшие эти открытия, преследуются, лишаются финансирования и гнобятся. И всё это – в случае если открытия не вписываются в современные фальшивые теории, внедрённые социальными паразитами для того же, для чего в своё время были внедрены и религии – прекращение понимания мироустройства, а как следствие – направление развития и замедление цивилизации его в тупик. К таким наукам прежде всего относится официальная история – не только нашей страны, но и мировая, которая в подавляющей степени сфальсифицирована.

Генетика. Эта наука находится под особенным контролем социальных паразитов, потому, что она может разоблачить очень защищаемую историческую неправда. Как раз чтобы русы не определили собственные генетические корни, в своё время Сталин разгромил и заявил лженаукой передовую советскую генетику. И до сих пор генетика находится под вниманием социальных паразитов. Ей разрешают двигаться в направлении созданий смерть несущих генно-модифицированных организмов, а вот архиважный для здоровья и сохранения наследственности эффект телегонии замалчивается и объявляется суеверием. И это происходит Сейчас!

А ведь о нём знали отечественные далёкие предки. В «Славяно-Арийских Ведах» имеется Законы РИТА, это Небесные Законы о Крови и чистоте Рода, по которым жили с старейших времён все Славянские народы. Вот что они гласят:

«Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим, потому что совратят они дочерей ваших, и растлят Души их чистые, и Кровь Расы погубят, потому что первый мужчина у дщери, оставляет Крови и образы Духа… Чужеземные образы Крови из детей человеческих Яркий Дух изгоняют, а смешение Крови ведет к погибели.., и этот Род, вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, потому что не будет той внутренней Силы, что убивает все хвори-болезни…» (т.е. иммунитета) [Саньтии Веды Перуна. Круг Первый. Саньтия 8, шлоки 11-12].

на данный момент уже доказано, что лишь 30% потомства от межрасовых кровосмесительных браков рождаются обычными, а 70% несут на себе показатели психических отклонений и вырождения. Вот так. А что мы имеем? Телегония – суеверие. Из средств массовой информации идёт вычисленная прежде всего на молодёжь пропаганда без(с)порядочных половых связей, алкоголизации, глупого удовольствий и потребительского поведения (уда вольность, уд – мужской половой орган). Другими словами пропаганда всего того, что очень очень плохо воздействует на здоровье и наследственность! Спрашивается, а где же генетика? А генетика молчит. Вот вам и наука!

Из-за чего всё это делается? А вследствие того что социальные паразиты знают, что единственное оружие, которым вероятно их победить – это пробуждение отечественной неповторимой генетики, которую оставили нам в наследство отечественные древние Великие Предки! В течение сотен тысячелетий они собственными праведными судьбами повышали эволюционный уровень собственных сущностей и закрепляли его в собственной генетике! И мы на данный момент являемся носителями этого без(с)полезного наследства! Нужно лишь пробудиться ото сна Разума, активировать собственную генетическую память, стряхнуть пелену зомбирования и задаться резонным вопросом: «А на каком основании такое творится около»?

В заключении я желал бы подвести итог. Отечественная современная цивилизация переживает на данный момент критический период собственного развития, и от того, как поведут себя люди, зависит: выйдет ли она из кризиса, возродится и будет ли процветать, либо случится её самоуничтожение. В собственной статье я постарался продемонстрировать, что «секреты» радостной многосоттысячелетней жизни предков известны. Они изложены в «Славяно-Арийских Ведах». Люди должны почувствовать себя частью природы и обучиться жить с ней в гармонии, а не пробовать подчинять её себе для извлечения собственной пользы. Выхода из сложившегося кризиса не окажется, пока люди не составят верное миропонимание, не определят развития законов и реальных существования неживой материи и живой и не будут в соответствии с ними строить собственную жизнь.

Оказывает помощь осознать эти законы настоящий учёный, академик Николай Викторович Левашов. В собственных книгах он не только говорит о том, что такое эти малоизвестные 90% всей космической, так называемой «чёрной материи», чего до него не делал ни один человек в мире, но и растолковывает, как из неё формируются все явления и объекты отечественного физически плотного мира, и без(с)численных Вселенных в Космосе. Это излагается в его фундаментальных трудах «Последнее обращение» и «Неоднородная вселенная к человечеству».

Но самым необычным есть возможность действия на управление и тёмную материю её потоками, каковые, со своей стороны, уже воздействуют на отечественную физически плотную материю. Это описывается в статьях «Укрощение строптивых», «Засуха», сборнике «Источник Жизни». Все книги и материалы без(c)корыстно выложены автором для свободного скачивания на его сайте levashov.info. Книги Николая Левашова будут настольными для большинства простых людей и тем более учёных, ставящих целью собственной деятельности поиск истины.

Напоследок я желал бы выразить надежду, что многосоттысячелетняя цивилизация отечественных древних предков на нашем планете не прекратит собственное существование на отечественном поколении, а возродится во всём великолепии! А так называемый «Финиш света» имеется ни что иное, как финиш света для чёрных паразитических сил и золотой век Дня Сварога и восстановление для ярких. И восстановление это начнётся с России, т.к. как раз в Российской Федерации на данный момент имеется все технологии и необходимые условия не только современного 21-го, но и 31-го и 41-го века, каковые «главному нанотехнологу» Чубайсу и в ужасном сне не приснятся! Я говорю «31-го и 41-го века» вследствие того что это «вечные» технологии – ими пользовались предки много тысяч лет назад, ими будут пользоваться отечественные благодарные потомки 31-го и 41-го века, имеется эти технологии и в современной России!

Российская Федерация сейчас владеет разработками по производству экологически чистой электричества в нужных количествах; согласно решению продуктовой неприятности в масштабах всего земного шара, причём без применения агрохимии; полного исцеления больных людей без применения каких бы то ни было лекарств, и т.д., и т.п. Но! Все эти возможности до поры до времени не будут внедряться, потому, что их плодами на данный момент воспользуются социальные паразиты.

Восстановление России и вместе с ней вывод цивилизации Почвы из кризиса вероятен лишь посредством осмысления старого миропонимания современных знаний и наших предков академика Левашова! Другого пути нет, и не может быть, потому, что истина одна, и мы должны её понять!