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Птицы научились летать намного раньше, чем считалось
10.02.2018 Что от нас скрывали
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Модификации скелета, позволившие птицам подняться в воздух так, как это делают современные птицы, впервые появились 120 миллионов лет назад: на сорок миллионов лет раньше, чем считалось, решили китайские палеонтологи.
Чтобы птицы могли летать так свободно, как они это делают сейчас, потребовались миллионы лет эволюционных экспериментов со структурой скелета и оперением. Так, чтобы наземное животное смогло стать достаточно легким и взлететь, кости его передних конечностей должны отчасти потерять подвижность локтевых суставов и сформировать крылья. Кости брюшного пояса тоже должны быть зафиксированы в более жесткую, чем у наземных животных, конструкцию из сросшихся в сложный крестец нижних позвонков и костей тазового пояса. У древней птицы Pterygornis dapingfangensi, обитавшей на северо-востоке современного Китая в начале мелового периода, все так и было: кости брюшного пояса полностью срослись, образовав жесткую скелетную структуру, плечевые и лучевые кости тоже были соединены жестко. До китайской находки сращение костей считалось эволюционно прогрессивной чертой, появившейся только в конце мелового периода у птиц, анатомически близких современным. Судя по результатам радиоуглеродного анализа недавно найденного скелета P. dapingfangensi, птица жила на целых 40 миллионов лет раньше, чем ее сородич, останки которого нашли в Китае несколькими годами ранее, и на столько же раньше других известных науке птиц с таким же развитым скелетом, объяснил BBC палеонтолог Мин Ван (Min Wang) из Китайской академии наук. Находка меняет представление об эволюции птиц, доказывая, что эволюционно прогрессивные черты появились намного раньше, чем было принято считать. Работа китайских палеонтологов опубликована в журнале PNAS. :
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