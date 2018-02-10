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Какие чудеса были на самом деле?

10.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Учёные доказали: «10 казней египетских», описанных в Библии, произошли на самом деле. Нашлось достоверное объяснение «кровавым рекам» и нашествиям паразитов, тьме над долиной Нила и гибели первенцев в каждой семье. Смогли ли современные эксперты подтвердить и другие легендарные чудеса? Всемирный потоп, гибель городов Содом и Гоморра, вода, которую Моисей высек из камня, манна небесная, разрушение стен Иерихона — что из этого было на самом деле? Какие версии существуют на этот счет? И возможно ли жить по 900 лет, как библейские старцы?

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Метки:  Чудеса

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