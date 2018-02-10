-
Викинги не были высшей расой
10.02.2018 Что от нас скрывали
-
В современном английском языке слово «викинг» появилось в 1807 году, в эпоху нарастающего национализма и империализма. В последующие столетия закрепились связанные с викингами устойчивые стереотипы и ассоциации — к примеру, ношение рогатых шлемов или принадлежность к обществу, где значимого положения могли достигнуть только мужчины. На протяжении XIX века викинги изображались в качестве предшественников европейских колонистов. Укоренилось представление о германской высшей расе, подогретое примитивными научными теориями и вскормленное идеологами нацизма в 1930-х. Эти теории давно были опровергнуты, однако мнение об этнической однородности викингов остается распространенным — особенно среди белых расистов. В современной культуре понятие «викинг» практически синонимично жителю Скандинавии в период между IX и XI столетиями. Мы часто слышим фразы вроде «кровь викингов», «ДНК викингов» и «предки-викинги», однако в Средневековье это слово имело значение, отличное от того, которое мы используем сегодня. Тогда оно означало род деятельности: «пойти викингом». Как и современных пиратов, викингов характеризовала легкость на подъем, что не относилось к большей части скандинавского населения, остававшейся дома. Хотя нынешнее слово «викинг» появилось на свет в эпоху национализма, IX век — время, когда набеги викингов распространились за пределы Европы наших дней — был иным. Современные государства — Дания, Норвегия и Швеция — еще только зарождались. Местные и семейные связи значили больше, чем национальная принадлежность. Наименования, которыми описывали викингов их современники — «висинги», «русы», «мажи», «женти», «пагани», «пираты» — чаще всего не имели этнического окраса. Когда в английском языке начало употребляться слово «даны», созвучное с «датчанами», им обозначались входившие в ряды викингов представители различных народов.
Мобильность викингов привела к смешению среди них разных культур, а их торговые пути протянулись от Канады до Афганистана. Отличительной чертой ранних успехов викингов была способность последних к заимствованию элементов множества культур, будь то христианская в Ирландии, или исламская в Аббасидском халифате. Пересечение культур Произошедшие за последние десятилетия достижения в археологии свидетельствуют о том, что в раннее Средневековье люди и товары перемещались на расстояния большие, чем считалось раньше. В восьмом веке (перед тем, как набеги викингов достигли своего пика) Балтия была регионом, в котором скандинавские, фризские, славянские и арабские купцы чаще всего контактировали друг с другом. Было бы неправильно считать, что ранние походы викингов представляли собой лишь стремительные набеги, проводимые напрямую из Скандинавии и немедленно возвращавшиеся домой. Недавние археологические и текстологические исследования свидетельствуют, что в ходе своих кампаний викинги делали в различных местах ряд привалов (будь то для отдыха, пополнения припасов, сбора дани и выкупов, починки снаряжения или сбора информации). Это привело к формированию более устойчивых отношений с различными народами. В 830-х и 840-х в Британии и Ирландии были отмечены союзы между викингами и местными племенами. К 850-м ирландские деревни терзали смешанные группировки из представителей гэльской (гаэдхил) и иноземной (гаилл) культур. Сохранились письменные документы из Британии и Ирландии, осуждающие и стремящиеся предотвратить присоединение к викингам местных жителей. Они свидетельствуют, что отряды викингов не ограничивались одним народом. Как и более поздние пиратские банды (к примеру, карибские пираты на рассвете Нового времени), во время путешествий команды викингов часто теряли своих членов и принимали новых, тем самым включая в себя отверженных представителей различных культур и классов. Культурное и этническое разнообразие эпохи викингов становится лишь очевиднее благодаря находкам в могильниках и сокровищницах девятого и десятого веков. В Британии и Ирландии только малая доля из принадлежавших викингам предметов была сделана в Скандинавии. Галлоуэйский клад, обнаруженный в юго-западной Шотландии в 2014 году, включает предметы из Скандинавии, Британии, Ирландии, континентальной Европы и Турции. Культурное многообразие — отличительная черта связанных с викингами находок. Анализ скелетов, проведенный при помощи новейших научных методов в местах пребывания викингов, выявил смешение скандинавов и иноземцев без этнического деления по рангам и полам. Найденные доказательства свидетельствуют о мобильности населения и взаимном влиянии географически далеких культур, обусловленном торговыми сетями викингов. Эпоха викингов была ключевым периодом в процессе зарождения государств Северной Европы, и уже к XI и XII векам они стремились определить свою национальную идентичность и выработать подходящие мифы, которые объяснили бы ее корни. Это привело к тому, что в некогда заселенных викингами областях особое внимание уделялось всему, что связывало их со Скандинавией, а то, что не имело к Скандинавии отношения, игнорировалось. О том, что, оказавшись записанными, эти мифы не в полной мере соответствовали истине, говорит обилие противоречий в историях и фольклорных сюжетах. К примеру, средневековые легенды об основании Дублина (столицы Ирландии) предполагают датское либо норвежское происхождение города (за прошедшие годы над этим вопросом было пролито много чернил): есть также история о трех братьях, приплывших на трех кораблях, созвучная с другими легендами такого рода. По иронии судьбы, именно укрепление европейских государств привело к окончанию эпохи викингов. Неопознаваемый национализм На заре эпохи викингов современное понимание национализма и этноса было неприменимо. Культура викингов была многообразной, однако на охваченных ею территориях прослеживались общие черты — в том числе древнескандинавский язык, схожие технологии кораблестроения и военного ремесла, архитектура и мода, в которой сочеталось скандинавское и иноземное влияние. Эти признаки идентичности были связаны скорее с положением в обществе и с принадлежностью к протяженным торговым путям, нежели с конкретным этносом. Идентичность и манера поведения в обществе в значительной мере оторваны от этнических корней. В качестве сравнения можно привести современную деловую культуру, в которой распространились новейшие компьютерные технологии, схожая обстановка в комнатах для совещаний, западные костюмы и английский язык. Эта культура проявляется практически во всех странах мира, независимо от их этнической идентичности. Схожим образом викингов IX и X веков определял скорее их род деятельности, чем происхождение или ДНК. Перестав равнять скандинавов с викингами, мы лучше поймем, что представляла собой ранняя эпоха викингов, и как викинги повлияли на основы средневековой Европы, адаптировавшись к разнообразию культур вместо того, чтобы отделять их друг от друга. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии