Нужно ли человечеству покидать Землю

Лунная база

Впрочем, сложности могут начаться не только при жизни на Марсе или иной планете, но и во время космического путешествия. И особенно важно, что при освоении космоса нередко появляются проблемы, о которых ученые даже не предполагали.

Например, возникновение космической лихорадки. Измерения температуры у космонавтов показало, что у людей, которые находились на станции более полугода, постоянная температура тела повышалась на один, а у некоторых и на два-три градуса. Если представить себе планомерное повышение температуры в течение нескольких лет, становится понятно, что жить в таком тепловом режиме человеческий организм не сможет. Профессор Сколтеха отметил, что это может стать серьезным осложнением для долгосрочных пилотируемых полетов.

Кроме того, существуют и другие факторы влияния невесомости.

«До 60% космонавтов после полета сталкивались с офтальмологическими проблемами. Магнитно-резонансный снимок глазного яблока показал нарост соединительной ткани, «выталкивающий» глазное дно вперед. На нем появляется уплощение, из-за которого свет не фиксируется в системе глаза. Все нервы и кровеносные сосуды, идущие от мозга к глазу через отверстие в кости, пережимаются. Вероятно, это связано с повышением внутричерепного давления в космосе. НАСА сообщает, что это проблема номер один при перемещении на большие расстояния в космосе, например от Земли до Марса», — говорит Руперт Герцер.



Альтернативный дом для человека

Допустим, что вы успешно «прилунились» или «примарсились». Но на этом сложности не заканчиваются. Мы — земляне. Привыкнув к земной гравитации, мы нуждаемся в воде и воздухе с определенным содержанием кислорода. Кроме того, мы беззащитны перед радиацией.

Вид на Землю с борта МКС

«Радиация — одна из очевидных проблем, ожидающих нас на другой планете и даже во время перелета на нее. На космической станции вы получаете в 300 раз больше зиверт, чем на Земле. А если бы вы жили на Марсе, доза стала бы еще больше! Трудно прогнозировать точно, к чему бы это привело, так как типы облучения, получаемые на Земле, в космосе и на Марсе, отличаются. У астронавтов уровень заболевания раком не выше, чем у остальных людей, но ведь в космосе побывало пока всего несколько сот человек. Сложно собрать статистику при таких цифрах», — рассказывает Руперт Герцер.

Итак, какие задачи на данный момент стоят перед космическим путешественником? Защитить себя от радиации, обеспечить атмосферой, пригодной для дыхания, а также водой и пищей. Интересно, что Марс и Луна являются далеко не самыми перспективными местами для жизни, по мнению лектора. Он рассматривает возможность того, что люди смогут жить внутри астероидов! Их много, они разбросаны по космическому пространству, а толстый каменный слой может защитить человека от космического облучения.

Хотя на данный момент больше всего исследований посвящено планам освоения Марса.

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Так покидать ли нам Землю?

Подводя итоги, Руперт Герцер отметил, что планировать покинуть Землю пока не стоит. Необходимо защищать ее и от внешних опасностей (например, астероидов), и от разрушительного воздействия человека на экологию родной планеты. И продолжать активно исследовать космическое пространство, которое таит в себе множество новых возможностей и опасностей. Лектор подчеркнул, что освоение космоса из чистой науки превращается в бизнес, ведь на космических путешествиях можно неплохо заработать. А в дальнейшем туристам понадобится не только транспорт, но и гостиницы, еда, развлечения… Как при обычном отдыхе. Только проходить он будет на Луне или Марсе.