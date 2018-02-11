Dawn сфотографировал Цереру с низкой орбиты

На снимках было запечатлено южное полушарие Цереры. Изображения были сделаны 10 декабря, когда аппарат отделяли от поверхности карликовой планеты 385 км. На этой орбите Dawn будет находиться все оставшееся время миссии.

Одним из самых интересных образований, зафиксированных аппаратом, стала цепь кратеров под названием Gerber Catena, расположенная к западу от огромного кратера Urvara. Подобные протяженные углубления являются привычными для больших небесных тел. Наличие трещин на всей поверхности Цереры свидетельствует о том, что на этой карликовой планете происходили похожие процессы.

Многие впадины и канавы на Церере, скорее всего, возникли в результате ударов, однако часть из них, возможно, тектонического происхождения, то есть они появились в результате внутренних напряжений, разорвавших кору.