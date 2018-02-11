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Таинственные «огненные шары» появились в небе над США

11.02.2018 Части света   Нет комментариев

Таинственные «огненные шары» появились в небе над США

Во вторник вечером небо в США пересекли «огненные шары». Социальные СМИ
распространили фотографии захватывающего явления, которое наблюдали
в штатах Невада, Аризона и Калифорния.

:

Космический мусор сгорел в атмосфере Земли. Существует очень небольшой
шанс, что его части достигли поверхности нашей планеты. Астрономическое
общество в Лос-Анджелесе предположило, что это были метеоры
от метеорного потока Урсиды, пик которого приходится на 22-23 декабря.

Таинственные «огненные шары» появились в небе над США


Тем временем представитель Стратегического командования Вооруженных сил
США заявил, что причиной сияющих вспышек в небе над США стало падение
обломков первой ступени российской ракеты-носителя «Союз». Данная ракета
была запущена в понедельник, а ее обломки первой ступени достигли
атмосферы Земли в районе американского штата Аризона.

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Метки:  Огненные, появились, Таинственные

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