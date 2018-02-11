Таинственные «огненные шары» появились в небе над США

Во вторник вечером небо в США пересекли «огненные шары». Социальные СМИ

распространили фотографии захватывающего явления, которое наблюдали

в штатах Невада, Аризона и Калифорния.



Космический мусор сгорел в атмосфере Земли. Существует очень небольшой

шанс, что его части достигли поверхности нашей планеты. Астрономическое

общество в Лос-Анджелесе предположило, что это были метеоры

от метеорного потока Урсиды, пик которого приходится на 22-23 декабря.





Тем временем представитель Стратегического командования Вооруженных сил

США заявил, что причиной сияющих вспышек в небе над США стало падение

обломков первой ступени российской ракеты-носителя «Союз». Данная ракета

была запущена в понедельник, а ее обломки первой ступени достигли

атмосферы Земли в районе американского штата Аризона.