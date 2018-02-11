NASA отменило отправку посадочного модуля к Марсу

Новая дата запуска пока не оглашается: она будет определена, после того как аппарат вернётся с базы ВВС в Ванденберге (Калифорния) на объект компании Lockheed Martin в Денвере.

Неполадки были обнаружены в инструменте SEIS (Сейсмический эксперимент для внутренней структуры). Сейсмометр сконструирован в Национальном центре космических исследований во Франции, он способен обнаруживать движения коры даже на 0,001 миллиметра благодаря трём основным датчикам, заключённым в вакууме.

Ранее в этом году в ходе испытаний аппарата проблемы с вакуумной камерой уже обнаруживали, однако они были исправлены и прибор был признан годным к полёту.

Однако в минувший понедельник, 21 декабря 2015 года, зонд InSight был протестирован снова в условиях экстремального холода (до -45 градусов по Цельсию), и вакуум сохранить не удалось.

Специалисты NASA всё же считают, что недочёт этот поправим, но на его исправление потребуется определённое время.

Возможно, неисправность будет устранена достаточно быстро. Проблема в том, что в отличие от миссий, отправляемых на орбиту Земли (которые могут запускаться хоть каждый день), или от лунных миссий (запускаемых раз в месяц), межпланетные миссии могут быть запущены лишь в течение нескольких недель каждые 26 месяцев из-за специфики расположения планет. Это означает, что выявленная поломка заставляет учёных пересмотреть свои расчёты для следующего запуска.

Концепция стационарного спускаемого аппарата InSight основана на посадочном модуле «Феникс » (Phoenix), который приземлился у северного полюса Марса в 2008 году.

Новый аппарат рассчитан на 720-дневную миссию у марсианского экватора. Он оснащён роботизированной рукой для манипуляции разными инструментами, в том числе он сможет забить в грунт Красной планеты на глубину около 4,5 метров тепловой щуп. Его цель – не только изучить Марс, но и получить представление о процессе формирования скалистых планет во внутренней части Солнечной системы.

«Благодаря этой миссии мы надеемся раздвинуть границы космической техники, но мы не готовы запустить InSight в 2016 году, – комментирует Джон Грансфелд (John Grunsfeld), руководитель Управления научными миссиями NASA. – Решение о новой дате начала миссии будет принято в ближайшие месяцы».

Предполагается, что запуск может осуществиться в мае 2018 года, при этом NASA предстоит справиться и с рядом бюджетных ограничений.

Эксперты подчеркнули, что задержка миссии InSight не будет влиять на сроки других многочисленных марсианских миссий, в частности пилотируемых полётов к Красной планете.