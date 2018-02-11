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Что мы могли упустить, разыскивая жизнь за пределами Земли
11.02.2018 Части света
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Ледяная луна Сатурна Энцелад в настоящее время является приоритетным кандидатом на поиск следов органической жизни в пределах Солнечной системы. Считается, что в теплом подпочвенном океане, который нагревает ядро луны сквозь геотермальные шахты, содержатся все необходимые ингредиенты для сохранения и даже жизнедеятельности инопланетных микроорганизмов. В случае успеха, их обнаружение станет одним из самых крупных научных открытий за всю историю человечества.
Новая статья астронома Джейсона Райта под названием Prior Indigenous Technological Species ставит вопрос: исчерпали ли мы все возможности в поисках разумной, а не просто микроскопической жизни? Вопреки ожиданиям, Райт не предлагает доказательств существования внеземных цивилизаций, но размышляет о том, что человечество могло и упустить из виду некоторые критически важные «улики».
Райт предлагает идею поиска «техносигналов» в Солнечной системе. Эти сигналы — ни что иное, как следы деятельности той жизни, которая гипотетически могла существовать миллионы, и даже миллиарды лет назад на других планетах. Известно, что Марс, а за ним и Венера, по мнению астрономов, некогда могли быть пригодны для привычных нам форм жизни. Но чем же техносигналы отличаются от биосигналов, поиском которых NASA намерено заняться в ближайшие годы?
Биосигнал, по словам Райта, является признаком простого существования жизни, в то время как техносигнал — доказательство ее технологической активности. Примером техносигнала может служить, к примеру, искусственный радиосигнал или архитектурная постройка. Астроном полагает, что если где и следует искать следы инопланетных цивилизаций, то в первую очередь в подземных кавернах естественного или искусственного происхождения. Подобная изоляция могла позволить следам рукотворной инопланетной деятельности уцелеть даже спустя огромные (по земным меркам) промежутки времени. «Когда мы говорим «древний» применительно к земной культуре, то подразумеваем, что явлению тысяча или несколько тысяч лет. Но в космических масштабах «древними» являются цивилизации, возраст которых может составлять миллионы и даже миллиарды лет — в таком случае они могли уже прекратить свое существование задолго до того, как на Земле появилась жизнь», поясняет ученый.
Так почему же мы до сих пор не нашли на других планетах следы искусственной деятельности? По словам Райта, даже земляне отлично «маскируют» следы своей деятельности: несмотря на бурную деятельность на протяжении десятков тысяч лет, о некоторых культурах известно до смешного мало — все благодаря случайной находке археолога или палеонтолога. Представьте, как сильно сотрутся следы даже высокоразвитой цивилизации за миллионы лет!
В своей работе Райт призывает не терять надежду и предлагает изучить в первую очередь самые старые породы на Земле, в которых могут быть обнаружены неестественные соотношения изотопов, что даст хотя бы намек на потенциальную деятельность жизни, существовавшей до людей. В отличие от Земли, возраст поверхности Марса и Венеры огромен, а потому исследования их состава куда перспективнее: если на их поверхности и под ней не будет найдено никаких изотопных следов — значит, Солнечная система с большой вероятностью и в самом деле была необитаема. :
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