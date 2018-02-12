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Туристический космолет Virgin Galactic прошел очередные испытания
12.02.2018 Части света
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В понедельник прошли очередные испытания суборбитального космического корабля SpaceShipTwo Unity, разрабатываемого компанией Virgin Galactic. В ходе тестового полёта инженеры протестировали систему, которая должна помогать кораблю осуществить аэродинамическое торможение при заходе на посадку. Испытание прошло успешно, поэтому в следующий раз специалисты приступят к тестированию других узлов Unity.
Представители компании сообщают, что восьмой по счёту полёт прошёл в штатном режиме, а отчёты полётов назвали «воодушевляющими». На борту космического корабля Unity находилось два пилота, носитель WhiteKnightTwo тоже вели два пилота, помимо которых на борту находился инженер.
Предыдущая модель корабля от Virgin Galactic разбилась в пустыне юга Калифорнии осенью 2014 года в ходе выполнения тестового полёта. Напомним, что в результате катастрофы один пилот погиб, а второй получил серьёзные травмы.
С тех пор разработчики сделали необходимые выводы и изучили недочёты, допущенные в предыдущей конструкции. Новый корабль стал значительно безопаснее прошлой версии, поэтому в Virgin строят вполне оптимистичные планы, касающиеся его коммерческой эксплуатации.
Космический корабль Unity предназначен в первую очередь для суборбитальных туристов. Желающие, а их уже более 700 человек, уже могут приобрести билет, цена которого составляет около 250 тысяч долларов. :
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