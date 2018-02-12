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Наводнения и оползни во Вьетнаме

12.02.2018 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнения и оползни во Вьетнаме

Наводнения и оползни, вызванные тропической депрессией, во Вьетнаме унесли жизни по меньшей мере 37 человек, еще 40 числятся пропавшими без вести, более 20 получили травмы. 
Согласно данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями Вьетнама, в результате природного бедствия были уничтожены или повреждены более 1000 домов, еще 16 740 домов и обширные площади посевов в шести центральных и северных провинциях Вьетнама подтоплены.
Наиболее серьезно пострадала северная провинция Хоабинь, где жертвами наводнений и оползней стали 11 человек, еще 21 человек пропал без вести.
В северной провинции Ниньбинь к эвакуации призваны 200 тыс. человек.

Министр сельского хозяйства Нгуен Сюань Куонг заявил в среду, что в северном и центральном регионах такой большой объем осадков выпал за короткий промежуток времени впервые за десятилетие.
Согласно прогнозам метеорологов, в четверг в пострадавших районах ожидаются еще более интенсивные осадки.

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Метки:  Вьетнаме, наводнения, оползни

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