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Последнее обращение к человечеству, Николай Викторович Левашов

13.02.2018 ВажныеКниги и художественые фильмы   Нет комментариев

В собственной первой книге создатель предлагает читателю новую совокупность представлений и знаний о законах природы, каковые нужны не только чтобы не разрушать отечественный дом-планету, но и для понимания каждым думающим человеком, каждым, кто желает осознать и понять происходящее с ним самим, с людьми, окружающими его дома либо на работе. Эта книга для тех, кто пытается пробраться в тайны природы, осознать и понять чудо зарождения жизни, осознать, что такое душа и что происходит с человеком в момент и по окончании смерти. Такие понятия, как душа, сущность, реинкарнация, из понятий мистических «прекрасным» образом преобразовываются в понятия настоящие, обусловленные законами эволюции живой материи. В первый раз в данной книге даётся объяснение фактически всех явлений неживой природы и живой, продемонстрировано единство законов макро- и микрокосмоса. Автору удалось создать единую теорию поля, объединить в одно целое представления о природе. Книга содержит 182 авторские иллюстрации высокого качества.

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Николай Викторович Левашов

Скачать  (PDF, 67,7 МБ)  dropbox

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