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Образование и низкий вес продлевают жизнь

13.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Образование и низкий вес продлевают жизнь

Ученые нашли необычную связь между продолжительностью жизни, ожирением и образованием – каждый лишний килограмм снижает средние сроки жизни на два месяца, а каждый год, проведенный в университете, увеличивает их примерно на год, заявляют британские биологи. 
«Мы пытались понять, как различные привычки и стиль жизни влияют на долгожительство человека. Как оказалось, выкуривание пачки сигарет каждый день снижает продолжительность жизни  на семь лет, а потеря килограмма жира продлит вам жизнь примерно на два месяца», — заявил Питер Джоши (Peter Joshi) из университета Эдинбурга (Шотландия).
В последние годы ученые начали замечать, что на продолжительность жизни влияют не только вредные привычки, но и диета, образование, уровень депрессии и масса других факторов, напрямую не связанных с работой организма, развитием болезней и процессом дряхления тела в старости.
С другой стороны, недавно ученые открыли массу генов, связанных с предрасположенностью к алкоголизму, рисковому поведению, шизофрении и другим вещам, которые напрямую связаны и с продолжительностью жизни, и с поведением людей.
При этом обладатели «плохих» версий таких генов не всегда становятся шизофрениками, алкоголиками или профессиональными любителями риска, что заставляет биологов, генетиков и других ученых ожесточенно спорить о том, что на самом деле связывает эти факторы, гены и сроки жизни человека.
Джоши и его коллеги пытались оценить роль генетических и негенетических факторов в продолжительности жизни, сопоставив различия в структуре ДНК и особенности стиля жизни у примерно 600 тысяч британцев и жителей других стран Европы, принимавших участие в различных проектах по изучению генома в последние два десятка лет.
Как оказалось, практически все вредные привычки и прочие особенности образа жизни людей были в той или иной мере завязаны на ДНК, но она никогда не определяла их полностью. С другой стороны, британским ученым удалось открыть две новых вариации в генах, управляющих уровнем холестерина в крови и работой иммунной системы, которые напрямую сокращали или продлевали жизнь примерно на шесть-восемь месяцев.
Если говорить о привычках, сильнее всего на продолжительность жизни влияет курение, однако эффекты от употребления табака можно сравнительно быстро нейтрализовать, бросив курить. Влияние ожирения и других пищевых привычек не так сильно, но от них гораздо сложнее избавиться.
Что интересно, почти таким же сильным, как от курения, оказался эффект от образования – каждый год учебы в университете или колледже продлевал жизнь примерно на год. Ученые связывают это с тем, что высшее образование помогает людям правильнее питаться и иметь меньше вредных привычек, чем у представителей рабочих слоев населения. Дальнейший анализ этих факторов, как надеются авторы статьи, поможет ученым и политикам найти оптимальные способы продления жизни и трудоспособности стремительно стареющего населения Земли.

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Метки:  низкий, образование, продлевают

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