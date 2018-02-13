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Учёные назвали причину рекордного выброса углеводорода в атмосферу

13.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Учёные назвали причину рекордного выброса углеводорода в атмосферу

Эль-Ниньо (колебание температуры в экваториальной части Тихого океана) стало причиной рекордного роста выбросов углеводорода в атмосферу в 2015-2016 году, сообщила сотрудница лаборатории реактивного движения НАСА, заместитель научного руководителя миссии Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) Энмари Элдеринг. 
«В 2015-2016 годах были зафиксированы рекордные за по меньшей мере последние 2 тысячи лет годовые увеличения выбросов углекислого газа по всему миру», — сказала Элдеринг на брифинге в пятницу.
По ее словам, НАСА обладает «доказательствами того, что высокие температуры и засуха, к которым привело Эль-Ниньо, в 2015-2016 годах стали важнейшей причиной рекордного увеличения выбросов углекислого газа в атмосферу». Наибольший вклад в глобальный объем выбросов привнесли тропические районы Южной Америки, Африки и Индонезии.
Она сообщила, что ежегодный рост составил 6,3 гегатон углерода. Выводы ученых основаны на анализе данных со спутника OCO-2, который был запущен НАСА в 2014 году.
«Этот рост стал рекордным даже при том обстоятельстве, что вызванные человеческой деятельностью выбросы остались на уровне 2014 года», — сказала Элдеринг.
Результаты анализа спутниковых данных и основанные на них выводы ученых НАСА и ряда университетов США и Канады будут опубликованы в пятницу в журнале Science.

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