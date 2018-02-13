Реклама

Gallery

1382339702_vliyanie-solnca-na-istoriyu-chelovechestva_2 1386586621_zhitel-nicu-chernigovshiny-chipirovali-inoplanetyane_1 1391454362_nlo-flot-razmeshen-v-gorode-gvadalahara-meksika_2 1393946462_thumb_klad-gosudarstvu_1 1394566382_zhiteli-gonkonga-pereselyayutsya-v-kletki-dlya-zhivotnyh_2 1405355222_thumb_drevnie-teorii-ciklov-vremeni-soglasno-fulkanelli-i-andaiyskomu-krestu_4 1405565103_taiyny-nebesnyh-sputnikov-zemli-i-marsa_4 1395806761_V-Nigerii-obnaruzhili-dom-uzhasov

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Найдены подтверждения, что люди появились в Сибири 800 тысяч лет назад

13.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Найдены подтверждения, что люди появились в Сибири 800 тысяч лет назад

Новые находки и исследование археологами самого древнего слоя палеолитической стоянки Карама на Алтае подтвердили гипотезу о том, что первобытный человек впервые появился в центре Евразии в современной Сибири около 800 тысяч лет назад,  сообщил журналистам в четверг Директор Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков.
Он пояснил, что Алтай на сегодняшний день является одним из ключевых районов в решении проблемы первоначального расселения человека по территории Евразии. Археологи исследуют целую серию многослойных стоянок, которые позволяют проследить развитие культуры в динамике на протяжении тысячелетий. В этом году работы велись на палеолитической стоянке Карама, в пещерах Чагырская, Страшная, Денисова. Все памятники расположены в долине реки Ануй.
«Раннепалеолитическая стоянка Карама – это древнейший археологический объект на территории северной и центральной Азии. В этом году работы были сосредоточены на изучении самого нижнего и наиболее древнего 12 слоя этой стоянки, который датируется возрастом около 800 тысяч лет», — сказал Шуньков.
Ученый сообщил, что в этом году здесь были получены новые коллекции каменных артефактов – это наиболее древние в истории человечества галечные орудия, которые по своему облику наиболее близки к знаменитым олдувайским африканским находкам.
«Эти данные еще раз позволили нам подтвердить гипотезу о том, что заселение территории Евразии, в том числе и юга Сибири произошло с запада с первой миграционной волной древнейших гоминидов на стадии гомо-эректуса, которые около 2 миллионов лет назад вышли за пределы Африки. Сейчас мы точно датируем эти отложения — около 800 тысяч лет назад впервые первобытный человек появился на территории Сибири», — заявил Шуньков.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Найдены, подтверждения, появились, Сибири

Похожие сообщения:

?>