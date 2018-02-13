Неогеновые леса на Земле могли исчезнуть из-за взрывов сверхновых

Новые находки и исследование археологами самого древнего слоя палеолитической стоянки Карама на Алтае подтвердили гипотезу о том, что первобытный человек впервые появился в центре Евразии в современной Сибири около 800 тысяч лет назад, Новые находки... Подробнее