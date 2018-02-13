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Неогеновые леса на Земле могли исчезнуть из-за взрывов сверхновых
13.02.2018 Что от нас скрывали
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Массивных звезд в нашей части Галактики столько, что каждые 2–4 миллиона лет на расстоянии до 100 парсеков от Земли должна взрываться хоть одна сверхновая (во всем Млечном Пути каждые сто лет взрывается 2±0,7 сверхновых). О некоторых исторических сверхновых мы знаем из записей средневековых астрономов – Тихо Браге и Кеплера, о некоторых известно из более древних летописей. О тех, что взрывались в нашем звездном районе до появления астрономов и летописцев, тоже можно узнать. Взрыв сверхновой всегда сопровождается выбросом огромного количества энергии – и вещества, продуктов термоядерного синтеза, шедшего внутри взорвавшейся звезды. Именно такие выбросы поставляют во Вселенную тяжелые элементы вплоть до железа. Многие частицы звездного вещества уносятся взрывом за сотни световых лет от места взрыва и оседают на небесных телах, которые попадаются им на пути. Влетают они и в Солнечную систему и, пройдя сквозь атмосферу Земли, оседают на поверхности планеты. Поэтому на вопросы о прошлых вспышках сверхновых отвечают не астрономы, а геологи, которые ищут в горных породах изотопы тяжелых элементов звездного происхождения. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature, провели изотопный анализ донных осадочных отложений и выявили несколько пиков содержания изотопа железа 60Fe в слоях, сформировавшихся 1,5–3,2 и 6,5–8,7 млн лет назад; эти пики на графиках свидетельствуют, по мнению ученых, о нескольких взрывах сверхновых на расстоянии не больше 100 парсеков от Земли за последний десяток миллионов лет. Существуют исследования, подтверждающие связь близких взрывов сверхновых с атмосферными возмущениями на Земле, в частности с активным образованием молний. Десять миллионов лет драматические события галактического масштаба могли вызывать грозы и молнии на Земле. Молнии били в деревья и приводили к лесным пожарам; палеоботаники связывают образование африканских саванн, появившихся в конце неогена (3–8 млн лет назад), с лесными пожарами, но до сих пор было неизвестно, что стало причиной пожаров. Сейчас у ученых появилась гипотеза о том, что существованием саванн Земля обязана вспышкам сверхновых. :
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