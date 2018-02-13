Тунгусский метеорит. Секретное оружие Теслы



30 июня 1908 года над территорией бассейна реки Подкаменная Тунгуска пролетел большой огненный шар. Полёт закончился взрывом, который выжег и повалил деревья на территории около 2000 квадратных километров. Но что же на самом деле случилось в тот день в небе над Сибирью? Ученые всего мира уже более ста лет не могут объяснить этого. Выдвигались версии о падении ледяной кометы, возникновении гигантской шаровой молнии, взрыве антивещества и многие другие. По одной из них знаменитый Тунгусский феномен произошел в результате одного из экспериментов знаменитого ученого Николы Тесла. Но неужели такое под силу одному человеку? Даже гению, повелителю молний. Так называют этого великого и самого загадочного из всех ученых, когда-либо живших на планете Земля.

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