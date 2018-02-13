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Тунгусский метеорит. Секретное оружие Теслы

13.02.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев


30 июня 1908 года над территорией бассейна реки Подкаменная Тунгуска пролетел большой огненный шар. Полёт закончился взрывом, который выжег и повалил деревья на территории около 2000 квадратных километров. Но что же на самом деле случилось в тот день в небе над Сибирью? Ученые всего мира уже более ста лет не могут объяснить этого. Выдвигались версии о падении ледяной кометы, возникновении гигантской шаровой молнии, взрыве антивещества и многие другие. По одной из них знаменитый Тунгусский феномен произошел в результате одного из экспериментов знаменитого ученого Николы Тесла. Но неужели такое под силу одному человеку? Даже гению, повелителю молний. Так называют этого великого и самого загадочного из всех ученых, когда-либо живших на планете Земля.

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Метки:  «Оружие, Метеорит, Секретное, Тунгусский

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